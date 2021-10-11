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«Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных

Synology при поддержке ГК «Ланит» оснастила МХАТ им. М. Горького устройствами для хранения контента. Благодаря технологической поддержке ИТ-компаний театр получил возможность создать собственный цифровой архив и хранить записи спектаклей, архивные фотографии и видеоматериалы.

Комбинация из трех различных устройств Synology и предустановленного бесплатного софта не только отвечает всем текущим потребностям ИТ-инфраструктуры театра, но и позволит в будущем без проблем нарастить объем и производительность системы. Два двухконтроллерных устройства SA3200D и UC3200 обеспечивают непрерывность процессов и высокую доступность. DS1517+ мощный, масштабируемый NAS. Устройства SA3200D, DS1517+, UC3200 и операционная система DSM позволяют обеспечить быстрый доступ пользователей к данным и легко настроить различные уровни доступа, при этом обеспечивая максимальное время бесперебойной работы сервисов. Приложения Synology Drive и Office предоставляют инструменты для синхронизации файлов и совместной работы над ними.

С бесплатным предустановленным софтом Active Backup For Business и Hyper Backup для резервного копирования все административные и финансовые данные театра, а также весь креативный контент надежно защищены от критических ошибок пользователей, хакерских атак и любых форс-мажорных ситуаций.

Хранилище с высокой отказоустойчивостью SA3200D Synology переняло на себя хранение бухгалтерских документов и всей информации театра, включая видеоконтент. Также на эту систему хранения данных производится резервное копирование виртуальной инфраструктуры театра.

На Synology DS1517+ собираются записи с двух камер основной сцены.

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Интеграция

Елена Генс, вице-президент по социальным проектам группы компаний «Ланит», сказала: «Мы давно и традиционно помогаем театрам. Это один из наших любимых видов искусства. Чаще всего – как и в этот раз – дарим оборудование и помогаем его установить. Поэтому мы не понаслышке знаем, сколько всего происходит, даже за один день, в театре, на сцене и за кулисами; сколько человеческих историй и жизней прожито здесь. И это такая важная миссия для нас – помочь хранить память. Ведь мы никогда не знаем, какая постановка окажется исторической; какого актера будут помнить миллионы. Теперь в театре будут записи, позволяющие сравнить постановки, или, например, вспомнить этого актера студентом. Уверена, что и мы сами, и наши дети не раз сможем ощутить ценность такого архива».

Артём Гудошников, начальник ИТ-отдела МХАТ им. М. Горького, сказал: «Раньше в театре не создавались цифровые архивы, но жизнь показала, что они крайне необходимы для работы. Естественно, встает вопрос и об отказоустойчивом хранении информации, и об оперативном доступе к ней. К нам приходит много молодых актеров, в театре обучается группа студентов ГИТИС. Мы начали снимать спектакли, репетиции и хранить записи. Когда в спектакль требуется ввести актера, который никогда не играл в нём, желательно иметь видеозаписи спектакля, пусть даже и технического качества, которую актер может посмотреть из любой точки через интернет. Вот тут и появляется необходимость в медиасерверах».

Анна Балашова, менеджер команды Synology (Россия, Украина, СНГ, Турция), сказала: «Компания Synology высоко ценит возможность стать частью ИТ-инфраструктуры МХАТ. Мы рады, что именно нашей компании театр доверил свои ценные данные. Это большая ответственность, и у нас нет сомнений, что мы с поставленной задачей справимся. Приятно осознавать, что благодаря плодотворному сотрудничеству с МХАТ у Synology появилась возможность внести свою лепту в развитие театрального искусства России. Synology всегда рада поддержать проекты, которые сближают такие, казалось бы, далёкие друг от друга понятия, как технологии и искусство. Надеюсь, что наши продукты помогут МХАТ сфокусироваться на реализации новых грандиозных театральных проектов, не переживая за сохранность своих данных. Ведь эту задачу Synology берёт на себя».

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