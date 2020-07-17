Synology представила систему хранения DS920+ для дома и малого бизнеса

Synology объявила о появлении в продаже системы хранения DS920+, созданной для использования дома и в малых офисах. DS920+ подходит для различных задач резервного копирования и синхронизации данных, а также является универсальным средством создания собственного облака.

Краткий обзор DS920+: cокращение на 133% времени реагирования сайтов и ускорение на 15% выполнения вычислительных задач (в сравнении с устройством-предшественником); четыре внутренних отсека для дисков с поддержкой до девяти отсеков; до 144 ТБ физической емкости; слоты для SSD-дисков кэша Dual M.2 NVMe.