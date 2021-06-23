Synology анонсирует DSM 7.0, расширяя возможности безопасности и управления системой

Synology анонсировала выпуск ОС DiskStation Manager (DSM) 7.0 и масштабное расширение платформы C2 за счет добавления четырех новых облачных служб. ОС DSM 7.0 — это существенный шаг вперед для линеек продуктов Synology NAS и SAN благодаря приоритизации таких аспектов, как повышение безопасности, работа над возможностями управления системой и совершенствование совместной работы над данными. Принимая во внимание успех C2 Storage, компания Synology разворачивает как гибридные продукты, так и только облачные, новый диспетчер паролей, каталог как услуга, облачное решение для резервного копирования и решение для безопасного обмена файлами. Компания Synology инвестировала значительные средства в платформу и начнет работу над открытием нового центра обработки данных для предоставления доступа к своим службам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Из следующей цитаты ясно, как периферийным решениям Synology удается решать проблемы, связанные с управлением данными.

«Большое количество неструктурированных данных постоянно генерируется в геометрической прогрессии, — говорит Филип Вонг (Philip Wong), генеральный директор и основатель Synology. — Традиционные централизованные развертывания систем хранения больше не соответствуют постоянно растущим требованиям к пропускной способности и производительности. Периферийные облачные продукты, такие как линейка Synology по управлению хранилищем, — это одни из наиболее быстро развивающихся в настоящее время решений на рынке, поскольку они исключительно справляются с задачами, стоящими перед современным бизнесом».

Более восьми миллионов решений Synology для управления данными было развернуто по всему миру, и каждое работало под управлением операционной системы DSM. Поскольку DSM является самой крупной в мире операционной системой NAS, она уникальным образом сочетает в себе совместимость с хранилищем, возможности защиты резервного копирования и данных, а также решения для надежной синхронизации и совместной работы, которые позволяют справиться с проблемами, вызванными децентрализацией рабочих мест и источников данных. Разработанные Synology дополнения, такие как Synology Drive, Active Backup Suite и многие другие, скачиваются более шести миллионов раз ежемесячно.

ОС DSM 7.0 — шаг вперед для платформы — будет выпущена 29 июня. В состав совместного с масштабным обновлением запуска входят новые службы гибридного облака, например Active Insight, крупное решение для мониторинга и диагностики устройств, Hybrid Share, которое сочетает гибкость и возможности синхронизации C2 Storage и локальные решения, а также C2 Identity — каталог гибридного облака как услуга, который позволяет упростить управление доменами на нескольких площадках. Помимо улучшений платформы, таких как поддержка томов до 1 ПБ для очень крупных задач, ОС DSM 7.0 также оснащена Secure SignIn для повышения уровня безопасности. Благодаря этой новой системе проверки подлинности двухфакторная аутентификация выполняется легко и просто.

Запущенные сразу после выпуска автономные решения C2 Password, C2 Transfer и C2 Backup соответствуют современным требованиям к защите паролей, обмену конфиденциальными файлами и резервному копированию конечных точек и основных облачных служб SaaS.

«Четыре года развертывания и эксплуатации нашего облачного сервиса позволили нам объединить наш опыт в области управления данными с новыми технологиями, что позволило оптимизировать наши решения, чтобы обеспечить их надежность и чрезвычайную экономичность, — говорит Вонг. — В настоящее время мы рассматриваем возможность быстрого расширения на новых территориях для привлечения потенциальных клиентов».

Новый центр обработки данных уже работает на Тайване — территории, которая находится в центре всех ключевых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширение позволяет всему портфолио C2 больше соответствовать нуждам клиентов благодаря сокращению задержек и повышению удобства работы конечных пользователей. Практически так же локальные решения Synology NAS и SAN работают с развертываниями периферийных устройств.

«ОС DSM 7.0 и новое расширение C2 представляют новое видение Synology в сфере управления данными, — говорит Вонг. — Мы продолжим открывать новые горизонты в области более тесной интеграции, объединяя все лучшее из архитектур локальных устройств и облачных технологий».

Новые решения C2 и ОС DSM 7.0, прошедшие более 7 месяцев публичного тестирования, будут доступны в ближайшее время.