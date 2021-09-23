Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows

Synology объявила о запуске своего новейшего облачного приложения Synology C2. C2 Backup обеспечивает эффективную защиту данных для устройств Windows, независимо от того, находятся ли они дома или размещены в нескольких офисах.

«С помощью C2 Backup мы предоставляем новую альтернативу для тех, кто хочет централизованно защитить свои устройства, где бы они ни находились. Оно легко в установке и использовании и не требует дополнительного оборудования для защиты устройств Windows, что позволяет пользователям начать резервное копирование уже сегодня», – сказала Йен-Джу Лин, менеджер по продукту приложения C2 Backup компании Synology Inc.

Полная и централизованная защита данных

С C2 Backup for Individuals и C2 Backup For Businesses, для всех данных на ПК и серверах Windows можно безопасно и эффективно выполнять резервное копирование с единой консоли. В это входят системные конфигурации, программное обеспечение, файлы, папки, а также внешние диски.

Данные, сохраненные с помощью C2 Backup, полностью защищены от несанкционированного доступа сквозным шифрованием AES-256, а для разблокировки файлов резервных копий и конфиденциальной информации необходим личный ключ пользователя.

Гибкие способы настройки времени проведения резервного копирования

C2 Backup использует бесконечно-инкрементное резервное копирование для оптимизации хранения и пропускной способности сети. Инкрементное резервное копирование сокращает объем данных, загружаемых для каждой резервной копии, только до тех блоков, которые были изменены, что делает резервное копирование более эффективным.

Каждый пользователь может установить свои индивидуальные предпочтения по хранению версий. Политика хранения может быть адаптирована под индивидуальные потребности или в соответствии с корпоративными регламентом и нормами.

И, наконец, C2 Backup предлагает стратегии установки времени проведения резервного копирования, чтобы пользователи никогда не пропускали этот процесс. Пользователи могут задать периодическое выполнение резервного копирования или настроить запуск резервного копирования по таким событиям, как блокировка экрана, выход из учетной записи или включение устройства.

Опции быстрого и полного восстановления

В случае отказа устройства, потери данных или атаки вымогательского ПО методы быстрого восстановления C2 Backup позволяют пользователям быстро возобновить работу. Восстановление на уровне файлов позволяет сразу же получить любой нужный файл, а с помощью восстановления исходного состояния системы можно восстановить прежнее состояние всего устройства.

Неограниченное количество конечных точек и прозрачное ценообразование

Цена на C2 Backup For Individuals основана на использовании хранилища без ограничения количества устройств, защищаемых в рамках того или иного плана подписки. Стоимость годовой подписки начинается от $2,5 в месяц за 300 ГБ резервного копирования данных или от $8,5 в месяц за защиту до 2 ТБ.

Тарифные планы

C2 Backup предлагается в двух тарифных планах: C2 Backup For Individuals и C2 Backup For Business.

Пользователи, подавшие заявку на C2 Backup For Individuals до конца 2021 г., получают расширенный 90-дневный бесплатный пробный период, позволяющий тщательно протестировать возможности новой платформы.

C2 Backup For Business дополнительно позволяет пользователям Microsoft 365 создавать резервные копии данных, хранящихся на Exchange Online.