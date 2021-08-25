Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Synology запускает C2 Transfer

Synology объявила о выпуске C2 Transfer — нового облачного решения для безопасной передачи файлов между компаниями и их клиентами, партнерами и другими сторонними лицами. Локальные решения Synology для хранения данных уже помогают компаниям и домашним пользователям решать задачи управления данными, такие как подключение удаленных команд и обеспечение возможности обмена файлами и совместной работы между пользователями. C2 Transfer же позволяет решить самую сложную проблему — проблему передачи важных и потенциально конфиденциальных файлов клиентам.

Большинство решений для совместной работы с файлами, как облачных, так и локальных, обеспечивают защиту данных посредством управления разрешениями и проверок активности отдельных учетных записей. Однако все равно приходится отправлять документы внешним сторонам, не имеющим учетных записей.

C2 Transfer предлагает простое решение для обеих сторон, обеспечивая при этом доставку файлов нужным пользователям, даже если ссылка случайно опубликована или отправлена не тому пользователю. C2 Transfer подтверждает личность пользователя путем отправки одноразового пароля (OTP) на указанный отправителем адрес электронной почты или номер телефона, чтобы обеспечить доступ к файлам нужным пользователям.

C2 Transfer обеспечивает конфиденциальность данных с помощью сквозного шифрования, что делает файлы нечитаемыми с момента их загрузки клиентом до безопасного скачивания получателем на устройство.

Решение C2 Transfer позволяет упростить отправку файлов сторонним партнерам и клиентам, особенно когда речь идет о работе отдела кадров, юридического, производственного, финансового и маркетингового отделов. Решение C2 Transfer со встроенной поддержкой водяных знаков-изображений, установки дат истечения срока для скачивания, одноразового скачивания и запросов файлов обеспечивает безопасное получение файлов.

С сегодняшнего дня решение C2 Transfer доступно по подписке на план Pro, которая предлагает отдельные учетные записи для небольших групп и фрилансеров. Планы с централизованным управлением для крупных компаний будут доступны в ближайшее время.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Microsoft поднимает цены в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще