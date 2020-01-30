Synology представила домашнюю СХД DS420j

Synology Inc. выпустила DiskStation DS420j — решение для синхронизации и обмена файлами, с множеством возможностей для домашнего использования.

«Из-за огромного количества данных, получаемых с мобильных устройств, ноутбуков и камер обычные пользователи всё чаще сталкиваются с проблемой синхронизации и обмена данными. Поиск эффективного способа защиты своих цифровых ресурсов становится необходимостью, — сказал Кевин Менг (Kevin Meng), менеджер по продукции компании Synology Inc. — DS420j — это простое решение для домашнего использования с очень большими возможностями. Оно позволит вам и вашей семье сохранить и делиться тем, что так ценно для вас».

DS420j — это сервер NAS с 4 отсеками, предназначенный для домашнего и персонального использования и позволяющий эффективно управлять мультимедийными файлами и обмениваться ими, что делает его выбором для хранения фотографий и потоковой передачи видео. Благодаря 64-разрядному 4-ядерному процессору DS420j обеспечивает удобный просмотр фотографий и управление ими.

DS420j работает на базе DiskStation Manager, надежной платформы для управления данными, обеспечивающей безопасность данных и эффективность работы.