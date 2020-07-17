Synology представила СХД DS920+

Synology Inc. объявила о появлении в продаже системы хранения DS920+, созданной для эффективного использования дома и в малых офисах. DS920+ идеально подходит для различных задач резервного копирования и синхронизации данных, а также является эффективным и универсальным средством создания собственного облака.

Система DS920+ позволяет сократить на 133% времея реагирования сайтов, ускорить на 15% выполнение вычислительных-задач.

Система имеет четыре внутренних отсека для дисков с поддержкой до 9 отсеков. Суммарная поддерживаемая физическая емкость может достигать 144 ТБ.

Система также оснащена слотами для SSD-дисков кэша Dual M.2 NVMe.