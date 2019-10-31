Synology представила NAS DS120j

Synology выпустила DiskStation DS120j — компактный NAS с одним отсеком, предназначенный для хранения и защиты личных данных.

«DS120j легко настраивается, позволяя пользователям создавать резервные копии фотографий и видео на мобильных устройствах, — сказал Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции компании Synology. — DS120j объединяет множество универсальных функций Synology — и все это по доступной цене, что делает эту систему очевидным выбором по сравнению с внешними устройствами хранения без возможности управления».

С помощью Synology Drive можно легко создавать резервные копии файлов на компьютерах и синхронизировать их на разных устройствах. Служба Synology QuickConnect обеспечивает безопасный доступ к файлам в любое время и в любом месте без необходимости выполнения сложной настройки сети.

Ключевые функции: систематизация и обмен файлами, удобный доступ к данным из любой точки мира; поддержка Mac Time Machine; бесшумная работа; энергосберегающий режим.

На базе Synology DiskStation Manager DS120j работает на базе DiskStation Manager, платформы для управления данными.