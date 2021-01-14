Synology представила сверхкомпактные серверы RS1221+ и RS1221RP+

Synology выпустила RackStation RS1221+ и RS1221RP+ (с резервным источником питания) — стоечные серверы хранения данных высотой 2U с восемью отсеками, обеспечивающие высокую производительность в компактном форм-факторе.

«Устройства RS1221+ и RP+ предназначены для малого бизнеса, и они действительно очень компактные, — отметил Майкл Ван (Michael Wang), менеджер по продукции Synology. — Эти компактные для своего класса устройства 2U обеспечивают огромный прирост производительности. Более того, для компаний, которым требуется более высокая доступность, версия RP+ оснащена двумя источниками питания для обеспечения избыточности и повышения надежности».

RS1221+ и RS1221RP+ — первые устройства серии RackStation, созданные на базе процессора AMD Ryzen V1500B. По сравнению с предыдущей моделью эти устройства обеспечивают увеличение вычислительной производительности в 3,6 раза, а также выполнение 108 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении (в 3,8 раза больше) и последовательную запись со скоростью 1147 МБ/с (в 2,3 раза выше). Это ускоряет управление данными и выполнение задач резервного копирования, а также позволяет одновременно работать большему числу пользователей и служб, сохраняя при этом высокую производительность.

Глубина RS1221+ и RS1221RP+ составляет всего 306,6 мм и 407,5 мм (с рукоятками серверов на передней панели), что меньше половины размера стандартных стоечных устройств 2U, поэтому они идеально подходят для небольших стоек, таких как настенные шкафы или двухопорные стойки (только RS1221+) с ограниченным пространством.

Устройства по умолчанию оснащены памятью DDR4 ECC емкостью 4 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Благодаря слоту PCIe 3.0 можно с легкостью выполнить обновление до 10GbE, используя совместимую сетевую карту, или добавить сверхбыструю кэш-память NVMe за счет плат Synology M.2 и твердотельных накопителей Synology серии SVN3000. Устройства можно масштабировать благодаря 12 отсекам для дисков, используя модуль расширения RX418 и совместимые дисков. Для компаний, которым требуется расширенная поддержка, трехлетняя ограниченная гарантия может быть продлена до пяти лет.

Synology DiskStation Manager (DSM), унифицированная операционная система Synology, упрощает сложные и трудоемкие процессы управления данными, при этом предоставляя пользователям широкие возможности контроля при принятии важных решений. Эта система обеспечивает выполнение резервного копирования ИТ-инфраструктуры с помощью Synology Active Backup Suite и локальное размещение частного облака с помощью Synology Drive, виртуальных машин с помощью Virtual Machine Manager, почтовых серверов с помощью MailPlus и других служб SaaS.

RS1221+ и RS1221RP+ уже доступны у реселлеров Synology по всему миру.