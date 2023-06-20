Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии

В России начинают активно внедрять автопилотируемые автомобили. «Альфастрахование» решила выяснить, как россияне относятся к технологии. Мнения разделились – большинство выступает за прогресс, хотя пока опасается беспилотников на дорогах.

Почти 30% опрошенных видят в этой технологии будущее, треть опасаются (31,8%), что автомобилисты пока не готовы, еще треть уверены, что появлению автопилотируемых машин на дорогах должно предшествовать длительное тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Альфастрахования».

При этом каждый четвертый водитель (27%) согласился бы на автопилот в своей машине.

Треть опрошенных подбирает для себя машину с максимальным количеством функций и вспомогательных систем, но не всегда используют все современные возможности своего автомобиля, тогда как каждый четвертый считает, что достаточно только базового набора.

Необходимыми россияне считают антиблокировочную систему (56,8%), антипробуксовочную систему (49,3%), систему стабилизации (36,6%), систему мониторинга слепых зон (19,8%), а также курсовой устойчивости (12,9%).

48% не готовы установить искусственный интеллект в свою машину. Каждый четвертый респондент любит водить сам.

Если же произойдет авария с автопилотируемой машиной, что, по мнению участников исследования, виноват, в первую очередь, будет производитель – так ответили 37,4% человек. Каждый третий вину возложил бы на водителя.

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Больше половины участников опросы доверяют водить свою машину только себе 20% согласны передать руль родственнику и по 12% – друзьям и автопилоту.

В опросе принял участие 1231 человек. 61,8% – мужчины. Более половины опрошенных от 31 до 40 лет. 16,2% проживают в Москве, 14,5% – в Санкт-Петербурге, 10,9% – в Казани, 9,7% – в Самаре, 9,3% – в Новосибирске, а также в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и других крупных городах.

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