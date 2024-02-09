Приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно в RuStore

Мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл» теперь доступно для скачивания в RuStore, российском маркетплейсе мобильных приложений для Android. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование Мобайл» – хранитель знаний обо всех страховых полисах клиентов и помощник в чрезвычайной ситуации. С ним не нужно носить с собой дополнительные документы и помнить, когда заканчивается срок действия страхового полиса.

Самые нужные функции всегда под рукой: личный кабинет со всеми страховками, продление в один клик, возможность внесения изменений и добавления в Wallet. Также в приложении можно быстро оформить заявление о страховом событии, отслеживать статус урегулирования и получить направление на ремонт.

В приложении можно записаться в клинику, получить консультацию по телемедицине или вызвать врача на дом. А все полученные заключения врачей, анализы и медицинские рекомендации можете сохранить в разделе «Медицинская карта».

Для оперативного решения вопросов работает онлайн-чат, а также экстренная связь со страховой компанией из любой точки мира.

Персональные данные пользователей мобильного приложения защищены.

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Группа «АльфаСтрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.