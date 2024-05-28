«АльфаСтрахование»: количество договоров киберстрахования выросло на 60% за последние два года

«АльфаСтрахование» отмечает существенный рост интереса бизнеса к страхованию от киберрисков. За последние два года количество договоров увеличилось на 60%. Чаще запросы на такой вид страхового покрытия стали появляться от компаний с крупными центрами обработки данных (ЦОД), а также от госкомпаний. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

Продукт вызывает интерес во всех отраслях бизнеса – от металлургии до ритейла и даже гостиничного бизнеса. Кроме того, с киберрисками столкнулись нефтеперерабатывающие компании и предприятия агропромышленного комплекса, что потребовало новых решений. При этом, как и ранее, больший спрос наблюдается со стороны банков и прочих компаний финансового сектора.

Среди ключевых инцидентов, с которыми сталкиваются клиенты – DDoS-атаки веб-приложений и взломы сайтов компании, фишинговые рассылки и дальнейшее шифрование хостов, взлом инфраструктуры с дальнейшим нарушением работы оборудования, почты, бизнес-приложений.

Ключевые риски, которые покрывает киберстрахование, можно объединить в три основные группы: внешние (таргетированные компьютерные атаки: хакерские атаки, внедрение вирусов); внутренние риски (непредвиденные технические сбои в работе ИТ-системы клиента); мошеннические действия сотрудников, которые могут привести к вышеуказанным рискам. Средние лимиты выплат по страхованию киберрисков составляют 250-500 млн руб., однако по ряду программ могут достигать 2,5 млрд руб.

«Рост зависимости производств во всех секторах экономики от постоянно обновляемых ИТ-технологий, и как результат – потенциальная опасность от киберрисков, также влияют на растущий интерес компаний к киберстрахованию как одному из инструментов минимизации возможных убытков. Все больше запросов приходит от компаний, обладающих крупными объектами ЦОД, от провайдеров облачных сервисов, работающих с оборудованием немногочисленных поставщиков, например, с сетевым оборудованием, а также с отраслевым ПО и сервисами, которые использует практически вся отрасль. Например, ПО для аэропортов», – сказала Екатерина Крючкова, руководитель направления управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахование».

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Группа «АльфаСтрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и страховые продукты для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.