Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Искусственный интеллект 2020», которая состоится 22 сентября 2020 г.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Рынок искусственного интеллекта в России

Риски и выгоды

Технологии

Отраслевые решения

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;

Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;

Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения, ФГУП «ГосНИИАС»;

Илья Щиров, старший вице-президент, руководитель направления развития чат-канала и чатботов, Райффайзенбанка;

Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;

Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, Заведующий кафедрой информационных и интернет технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;

Михаил Шебалков, дирекция клиентской аналитики и отчетности, руководитель дирекции банк «Уралсиб».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия - 18 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от организаторов

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.