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Emilink и «Тринити» объявили о сотрудничестве

Российский мультипроизводитель телекоммуникационного оборудования группа компаний Emilink и системный интегратор, отечественный производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры «Тринити» объявили о заключении договора о партнерстве.

В рамках соглашения о сотрудничестве компания «Тринити» становится сертифицированным партнером, уполномоченным представлять продукцию NTSS на территории России.

Бренд NTSS, входящий в ГК Emilink, предлагает решения, необходимые для комплексного построения высокоскоростных сетей передачи данных. Компания производит оптический кабель, коммутационные шнуры и панели, медную и оптическую кабельную продукцию, терминирующие элементы, а также телекоммуникационные, серверные, климатические шкафы и системы изоляции коридоров для ЦОДов.

«Целый год мы планомерно готовились к расширению, наращивали экспертизу, увеличивали производственный потенциал. И кульминация этого процесса совпала со скачком спроса на отечественную продукцию. Мы готовы и к большему росту, вполне можем увеличить оборот на 300%, а по некоторым направлениям, например, СКС, оцениваем потенциал роста в 500-600%», – отметил основатель ГК Emilink Андрей Зуев.

Сегодня продукция NTSS поставляется во все регионы России и страны СНГ, участвует в реализации проектов различного уровня сложности для крупнейших государственных и частных компаний России. В штате организации более трехсот сотрудников, а подразделения находятся в Московской области, Костроме, Новосибирске, Красноярске и Ростове-на-Дону.

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Импортозамещение

Компания «Тринити» почти три десятилетия производит оборудование для ИТ-инфраструктуры и является системным интегратором полного цикла. «Тринити» обладает экспертизой в области проектирования и построения ЦОДов, выполняя такие виды проектно-изыскательских работ как проектирование, поставка оборудования, монтаж, ПНР и авторский надзор, а также имея все необходимые лицензии, сертификаты и допуски для проведения необходимых работ в соответствии с принятыми стандартами и требованиями регуляторов. За плечами экспертов «Тринити» инфраструктурные проекты различных уровней сложности и в различных исполнениях для компаний как из коммерческого сектора, так и госструктур.

«Мы активно расширяем портфель решений от российских ИТ-производителей с целью обеспечить компании необходимыми разработками для решения своих ИТ-задач. Партнерство с ГК Emilink позволит нам значительно расширить и сделать более выгодными условия построения современных высокотехнологичных ИТ-инфраструктур для проектов любого масштаба, отвечающих потребностям российских компаний и всем требованиям импортозамещения», – сказал Игорь Абрамов, технический директор «Тринити».

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