Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK

Накануне на рынке телекома произошло обсуждаемое событие. Одна из крупнейших IT-компаний России – «Марвел-Дистрибуция» – подписала соглашение о сотрудничестве с крупным российским производителем телекоммуникационного и серверного оборудования – группой компаний EMILINK. Это позволит значительно увеличить представленность на рынке качественной отечественной продукции.

Новость о партнерстве двух крупных компаний стала знаковой в сфере телекома. Группа компаний EMILINK и «Марвел-Дистрибуция» будут сотрудничать в сфере поставок телекоммуникационного и серверного оборудования торговой марки NTSS, входящей в ГК EMILINK, для построения центров обработки данных и структурированных кабельных систем.

«Марвел-Дистрибуция» – один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России и странах СНГ. Свою деятельность компания ведет с 1991 года. В последние несколько лет активно развивается в сфере импортозамещения.

В настоящее время офисы компании «Марвел-Дистрибуция» находятся в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, открыты региональные представительства в Казахстане, Грузии, Киргизии, Узбекистане, Армении, Азербайджане и Туркменистане. Дилерская сеть насчитывает свыше 4500 партнеров из более чем 300 городов России и ближнего зарубежья.

Теперь партнеры «Марвел» смогут заказывать и продукцию под брендом NTSS от ГК EMILINK. Дистрибьютеру производитель будет поставлять серверные и телекоммуникационные шкафы, единые системные решения для ИТ-инфраструктуры, различные компоненты для организации линий связи, волоконно-оптический кабель и другую продукцию.

Сегодня группа компаний EMILINK является крупным отечественным производителем, нацеленным на импортозамещение. В основе продукции лежат собственные инженерно-конструкторские разработки. Производство ведется на площадках группы компаний, расположенных на территории Российской Федерации. В настоящее время EMILINK значительно увеличивает производственные и складские площади, расширяет ассортимент, наращивает валовый оборот. Благодаря оптимизации производства и дальновидной политике компании на российский телеком-рынок поступает качественная продукцию по доступным ценам и в удобные сроки.

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«Сейчас мы можем доказать, что в России есть готовый продукт, есть российские производители готовые заменить западных вендоров. Мы можем делать аналогичные решения, которые будут на порядок интереснее и выгоднее конечному потребителю», – подчеркнул учредитель группы компаний EMILINK Андрей Зуев.