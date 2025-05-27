Беспроводная акустика Sven PS-255 с функцией караоке

Компания Sven представила акустическую систему Sven PS-255, обладающую компактными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. В ней есть подсветка и беспроводной микрофон для пения. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Мощность новинки — 12 Вт, за звук отвечают динамики диаметром 60 мм, работающие в частотном диапазоне от 100 до 20 000 Гц. Для переноски акустики предусмотрен ремешок.

Главной особенностью новой аудиосистемы является небольшой беспроводной микрофон с собственным регулятором громкости, превращающий PS-255 в портативную караоке-станцию. Для этого нужно подключить к акустике смартфон, позволяющий воспроизводить «минусовку» и читать текст.

Sven Беспроводная акустика Sven PS-255 с функцией караоке

Аудиосистема способна долгие часы работать в автономном режиме благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 3600 мАч. Sven PS-255 оборудована плеером, воспроизводящим файлы с USB-накопителей. Также можно слушать FM-радио, для работы которого понадобится идущая в комплекте антенна.

Колонка напоминает винтажные переносные магнитофоны с клавишами управления на верхней панели, но при этом выполнена в современном стиле — с плавными формами и подсветкой.

PS-255 уже сегодня можно приобрести в крупных магазинах электроники и бытовой техники.