Басовитые колонки-билингвы Sven G345 : свободно говорят на языке ПК и по Bluetooth со смартфоном

Компания Sven выпустила новинку в линейке настольной акустики — компактной, технологичной и с характером. Модель Sven G345 — это система формата 2.0, которая легко вписывается в рабочее пространство и при этом радует не только качественным звуком, но и эффектной визуальной подачей. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Компактные размеры (всего 75×94×72 мм) позволяют без труда разместить колонки даже на самом загруженном рабочем или игровом столе. Лаконичный черный корпус и динамическая RGB-подсветка, которую при желании можно отключить, делают G345 универсальным решением — как для дома, так и для офиса. Драйверы диаметром 47 мм обеспечивают насыщенное и сбалансированное звучание в широком частотном диапазоне.

Общая выходная мощность системы — 10 (2×5) Вт, этого более чем достаточно для просмотра видео, прослушивания музыки во время работы за компьютером и даже озвучивания игр. Питание и передача сигнала осуществляются через один USB-кабель — никаких лишних проводов, подключение к ноутбуку или ПК сделано максимально простым. Кроме того, модель поддерживает Bluetooth-подключение, так что звук можно передавать и с мобильных устройств или планшетов — быстро и без лишних настроек.

Производитель уделил внимание и удобству эксплуатации. На кабеле размещен компактный пульт управления — с его помощью можно регулировать громкость, переключать режимы, включать и выключать подсветку. Sven G345 одинаково уверенно чувствует себя и на домашнем столе, и рядом с офисным монитором — компактность и аккуратный дизайн делают свое дело. Акустика уже поступила в продажу и подойдет тем, кто ищет компактную и стильную модель по разумной цене.

Особенности устройства: беспроводная передача звука по Bluetooth, динамическая RGB-подсветка с возможностью отключения, выходная мощность — 10 Вт (2×5) Вт, диаметр динамиков 47 мм, питание и передача сигнала через один USB-кабель, пульт управления на проводе, компактные размеры и малый вес.