Разделы

Электроника Ритейл Розница
|

Басовитые колонки-билингвы Sven G345 : свободно говорят на языке ПК и по Bluetooth со смартфоном

Компания Sven выпустила новинку в линейке настольной акустики — компактной, технологичной и с характером. Модель Sven G345 — это система формата 2.0, которая легко вписывается в рабочее пространство и при этом радует не только качественным звуком, но и эффектной визуальной подачей. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Компактные размеры (всего 75×94×72 мм) позволяют без труда разместить колонки даже на самом загруженном рабочем или игровом столе. Лаконичный черный корпус и динамическая RGB-подсветка, которую при желании можно отключить, делают G345 универсальным решением — как для дома, так и для офиса. Драйверы диаметром 47 мм обеспечивают насыщенное и сбалансированное звучание в широком частотном диапазоне.

Общая выходная мощность системы — 10 (2×5) Вт, этого более чем достаточно для просмотра видео, прослушивания музыки во время работы за компьютером и даже озвучивания игр. Питание и передача сигнала осуществляются через один USB-кабель — никаких лишних проводов, подключение к ноутбуку или ПК сделано максимально простым. Кроме того, модель поддерживает Bluetooth-подключение, так что звук можно передавать и с мобильных устройств или планшетов — быстро и без лишних настроек.

sven700jpg.jpg
Компактные размеры позволяют без труда разместить колонки даже на самом загруженном рабочем или игровом столе
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Производитель уделил внимание и удобству эксплуатации. На кабеле размещен компактный пульт управления — с его помощью можно регулировать громкость, переключать режимы, включать и выключать подсветку. Sven G345 одинаково уверенно чувствует себя и на домашнем столе, и рядом с офисным монитором — компактность и аккуратный дизайн делают свое дело. Акустика уже поступила в продажу и подойдет тем, кто ищет компактную и стильную модель по разумной цене.

Особенности устройства: беспроводная передача звука по Bluetooth, динамическая RGB-подсветка с возможностью отключения, выходная мощность — 10 Вт (2×5) Вт, диаметр динамиков 47 мм, питание и передача сигнала через один USB-кабель, пульт управления на проводе, компактные размеры и малый вес.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837