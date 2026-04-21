Патрон нового образца превращает стандартные винтовки НАТО в средство борьбы с БПЛА

В Соединенных Штатах испытывают новейшее средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами — противодроновые пули. Ожидается, что изобретение сможет заменить или помочь более распространенному лазерному оружию, средствам радиоэлектронной борьбы и даже другим дронам. Самой особенность пули заключается в том, что после выстрела она выбрасывает несколько подзарядов.

Создание патронов

Под винтовки НАТО создали антидроновые патроны, после выстрела они выбрасывают несколько подзарядов, пишет New Atlas. Их главное преимущество — способность работать на малой дистанции без каких-либо модификаций оружия.

В 2026 г. для борьбы с легкими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) используются разные средства т.е. стрелковое оружие разных классов и типов. Это привело к разработке специализированных патронов, оптимизированных для поражения БПЛА. В частности, создаются промежуточные боеприпасы, совместимые со штатным оружием армий и имеющие необходимые боевые возможности.

В январе 2026 г. свою инициативную разработку такого рода представила компания Drone Round Defense. Особенность пули заключается в том, что после выстрела она выбрасывает несколько подзарядов, которые разлетаются в пространстве при движении вперед. Такой веерный эффект значительно повышает шанс поражения БПЛА, ведь отдельные элементы способны вывести из строя критически важные компоненты дрона т.е. роторы, двигатель или любую другую полезную нагрузку.

YouTube - Drone Round и Unlimited Ammo Новый патрон в США превращает стандартные винтовки НАТО в мощное средство борьбы с БПЛА

Инженеры Drone Round Defense создали патроны, позволяющие обычной винтовке сбивать вражеские дроны. Специальные патроны калибра 5,56х45 мм, созданные для поражения дронов, разработаны с целью предоставить подразделениям на земле возможность превращать обычные штурмовые винтовки в эффективный инструмент противодействия БПЛА. Их главное преимущество — способность работать на малой дистанции без каких-либо модификаций оружия т.е. не нужны адаптеры, другое дуло или специальная оптика.

Тактико-технические характеристики

Такой патрон в апреле 2026 г. совместим с любой винтовкой НАТО под стандартный патрон 5,56х45 мм — от AR-15 до SIG MCX и других моделей. Для того чтобы изменить назначение стандартной винтовки, достаточно просто вставить магазин, снаряженный соответствующими противодронными патронами.

Вне зависимости от калибра, конструкции пуль схожи. Внутри общей оболочки-контейнера помещается восемь картечин меньшего размера и массы или пять более крупных. Пуля и патрон с большим количеством поражающих элементов обозначены литерой «K», а второй вариант отмечается буквой «L».

Разработчики Drone Round Defense утверждают, что 5,56- и 7,62- мм патроны нового семейства совместимы с любым оружием соответствующих калибров. Допускается подача из магазина и из ленты, одиночный огонь и стрельба очередями. Пули могут проходить через разные дульные устройства т.е. глушители. Для K-варианта эффективная дальность стрельбы ограничена 50 м, для патронов типа «L» — 100 м.

Тестирование

Компания Drone Round Defense успешно завершила производственные испытания своих боеприпасов и представила соответствующую документацию в Пентагон.

YouTube - Drone Round и Unlimited Ammo Магазин с патронами 5,56х45 мм американской разработки

В феврале-марте 2026 г. на одной из американских военных баз были проведены практические стрельбы, в которых участвовали действующие военнослужащие. Военные продемонстрировали высокую скорость адаптации к использованию нового типа патронов, успешно поразив учебную воздушную мишень.

Массовое производство

В случае подтверждения этих результатов, американская компания Drone Round Defense до конца мая-июня 2026 г. ожидает получения заказа от Пентагон на серийное производство.