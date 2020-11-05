Проводная клавиатура Sven KB-E5700H — водоустойчивая модель в изящном исполнении

Компания Sven представила новую проводную клавиатуру KB-E5700H, сочетающую изящный slim-дизайн с водоустойчивостью и обширными возможностями по управлению мультимедийными функциями ПК. Она содержит 104 клавиши, верхний ряд которых может осуществлять дополнительные действия при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела.

Sven KB-E5700H сочетает полноразмерные клавиши Shift с узкой Enter, которую предпочитают многие пользователи. Размер остальных клавиш стандартный, нажимаются они с точно выверенным усилием и без лишних звуков. Защита от воды кажется «дополнительной функцией» лишь до того момента, когда жидкость окажется на вашем рабочем столе. Возможно, этого не случится никогда, но обеспечить себе дополнительную защиту и возможность проще очищать клавиатуру от загрязнений будет далеко не лишним.

К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля USB длиной 1,5 метра. На ее верхней панели располагаются два USB-порта , что очень удобно: теперь не нужно будет тянуться к системному блоку для подключения внешнего накопителя или, например, гарнитуры. Клавиатура Sven KB-E5700H уже доступна в каталогах крупных магазинов электроники.

Sven KB-E5700H

Особенности устройства:

Изящный slim-дизайн.

Стандартная раскладка, 104 клавиши.

12 мультимедийных клавиш, активируемых кнопкой Fn.

Влагоустойчивая конструкция.

Два USB-порта для подключения внешних устройств.