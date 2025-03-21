Портативная акустика Sven PS-99 — самая передовая из миниатюрных

Некоторое время назад компания Sven порадовала любителей ультрапортативной беспроводной акустики по-настоящему маленькой колонкой со встроенной подсветкой. Решение нашло отклик среди покупателей, потому линейка продолжает развиваться. Новая PS-99 — логичный следующий шаг в эволюции нового семейства, где разработчики решили слегка увеличить размеры, но при этом добиться существенно более впечатляющего звучания. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Габариты корпуса акустики по-прежнему невелики: 160×78×52 мм, масса — 370 г. Но при этом в ней разместились не только активный динамик, но и пассивный излучатель, дающий более плотный и объемный бас. Благодаря этому «малышка» PS-99 уверенно работает в широком частотном диапазоне от 100 до 20 000 Гц, выдавая до 10 Вт мощности — ее можно смело брать с собой не только в гости, но и куда-нибудь на свежий воздух: дачу, поход или просто пикник на берегу водоема. При этом нет необходимости беречь ее от брызг или капель дождя — корпус имеет защиту IPx5, то есть способен выдержать даже направленные небольшие струи воды.

Если громкости окажется маловато или захочется добиться ярко выраженного стереоэффекта — можно воспользоваться поддержкой беспроводного подключения двух колонок к одному источнику. Предусмотрено и проводное подключение источника звука для тех, кто предпочитает надежность и простоту, а также хочет немного сэкономить заряд батареи устройства. Правда, всерьез задумываться об экономии не придется: аккумулятор емкостью 1800 мА·ч способен поддерживать автономную работу Sven PS-99 в течение долгих часов.

Портативная акустика Sven PS-99

Самое же яркое и необычное, что есть в новой портативной колонке — это, конечно, динамическая RGB-подсветка. Достаточно поставить PS-99 на стол, включить любимые треки и подсветку — уют и праздничное настроение обеспечены. Новинка дает пользователю гораздо больше интересных возможностей, чем можно подумать, глядя на ее размеры. А стоит при этом значительно дешевле, чем многие устройства с подобными характеристиками — здесь компания Sven верна давно сформировавшейся традиции делать одновременно качественные и доступные широкому кругу потребителей устройства. Убедиться в этом несложно, достаточно открыть каталоги магазинов электроники и маркетплейсов — продажи уже стартовали.

Особенности устройства: мощность 10 Вт; разноцветная динамическая RGB-подсветка; компактный корпус; беспроводная передача сигнала по Bluetooth; удобный шнурок для переноски; беспроводное сопряжение двух колонок с одним источником; защита от воды IPx5; качественный динамик Ø 50 мм, пассивный излучатель для эффектного баса; вход Aux для проводного подключения источника звука.