Компания Sven представила новую портативную акустическую систему PS-990

Компания Sven представила новую портативную акустическую систему PS-990, которая объединяет, казалось бы, несовместимые характеристики: высокую мощность, компактность, стильный дизайн и водозащиту. Эта модель создана для тех, кто не привык ограничивать вечеринки стенами дома. С защитой по стандарту IPX7 колонка спокойно переносит даже полное погружение в воду на глубину один метр — и при этом не теряет в качестве звучания. Так что ее можно смело брать с собой не только на дачу, но и на рыбалку или вечеринку возле бассейна. Об этом CNews сообщили представители Sven.

При весе 7,1 кг и габаритах 515×260×232 мм колонка остается удобной для транспортировки — встроенная эргономичная ручка позволяет легко взять ее с собой. Двухполосная акустическая схема с двумя низкочастотными динамиками диаметром 100 мм и двумя высокочастотными твитерами 27 мм обеспечивает детальную проработку всего диапазона слышимых частот, а пассивные излучатели добавляют насыщенный, эффектный бас. Выходная мощность впечатляет — 180 Вт (2×90), что невероятно много для портативной модели и достаточно, чтобы озвучить даже большую открытую площадку.

Добавить вечеринке атмосферы поможет эффектная RGB-подсветка с несколькими режимами. При желании ее можно отключить — например, чтобы сэкономить заряд в дороге или создать более уютную, камерную обстановку. Встроенный эквалайзер позволяет точно настроить звучание под любой жанр — от хип-хопа до джаза. Что касается подключения — здесь предусмотрено все, что нужно: Bluetooth с поддержкой NFC для быстрого сопряжения, AUX-вход для проводного подключения, воспроизведение с USB-накопителя. А с технологией TWS можно объединить две PS-990 в полноценную стереопару — чтобы звук стал еще объемнее и громче.

Портативная аудиосистема Sven PS-990 поддерживает мощный звук даже под водой

Дизайн у PS-990 — лаконичный и современный. Плавные формы делают корпус визуально легким: колонка не выглядит громоздкой, но при этом сохраняет внушительность. Аккумулятор емкостью 11,1 В, 5200 мA·ч (57,72 Вт·ч) обеспечивает до 16 часов автономной работы. Заряжать ее можно двумя способами: от сети 220 В с помощью комплектного кабеля или через USB Type-C с поддержкой Quick Charge и Power Delivery — в зависимости от ситуации. Sven PS-990 одинаково уверенно чувствует себя и на открытой площадке, и в квартире, и на даче, обеспечивая мощный звук и атмосферу праздника. А пока она ждет своих слушателей на полках магазинов — продажи уже стартовали.

Особенности модели: мощность 180 Вт (2×90 Вт); двухполосная акустическая система; пассивный излучатель для глубокого баса; до 16 часов автономной работы; RGB-подсветка с несколькими режимами (отключаемая); защита от воды IPX7; воспроизведение с USB-накопителя; передача сигнала по Bluetooth, AUX-вход для проводного подключения; быстрое подключение по Bluetooth с помощью NFC-метки; беспроводное объединение двух колонок (TWS); два способа зарядки; удобная ручка для переноски.