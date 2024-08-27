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«Оклик» представил тихий беспроводной комплект – S275W

Бренд «Оклик» пополнил ассортимент беспроводных комплектов (клавиатура + мышь) новой моделью S275W с абсолютно тихим звучанием. Модель S275W станет решением для тех, кому важно печатать в тишине, ведь клавиши клавиатуры и кнопки мыши практически не издают звуков, которые отвлекают от важных задач. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Беспроводной комплект будет полезен в домашнем использовании. Подключение происходит с помощью USB-A/USB-C ресивера, что будет полезно для тех, кто хочет избавиться от большого количества проводов за компьютерным столом. Частота 2,4 ГГц представляет собой распространенный вариант передачи информации по Wi-Fi сети, а радиус действия комплекта составляет 10 метров.

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Оклик
«Оклик» представил тихий беспроводной комплект – S275W

Оптическая мышь с шестью кнопками подходит для правшей. Поверхность мыши имеет покрытие Soft-Touch. Возможна регулировка чувствительности в пределах 800/1200/1600 dpi. Чувствительность влияет на то, как курсор реагирует на действия пользователя, и регулировка поможет настроить устройство индивидуально. Срок службы рассчитан на три миллиона кликов, а питание мыши возможно от АА батареи, которая идет в комплекте с устройством.

Полноразмерная клавиатура состоит из 115 клавиш, в том числе функциональными F1-F12, с помощью которых можно регулировать яркость экрана, звук и др.

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Корпус клавиатуры выполнен из матового пластика черного цвета. В основе находятся прорезиненные регулируемые ножки, благодаря которым клавиатура не скользит на поверхности стола. В корпусе также предусмотрен держатель для мобильных устройств и небольших планшетов.

Срок службы клавиатуры рассчитан на 3 млн кликов. У модели также предусмотрена функция отключения питания. Питание клавиатуры возможно от ААА батареи, которая идет в комплекте с устройством.

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