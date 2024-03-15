Новые игровые мыши от «Оклик Gaming»: 702G, 770GW и 780GW

«Оклик Gaming» пополнил линейку геймерских мышей тремя новыми моделями – 702G, 770GW и 780GW. С помощью фирменного ПО, доступного на сайте «Оклик», можно расширить функциональные возможности каждой новинки. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Для игр и офиса: Оклик 702G

Мышь «Оклик» 702G оборудована четырьмя кнопками с ресурсом до 3 млн нажатий. Разрешение оптического сенсора настраивается в один клик. На выбор доступны значения: 1200, 1800, 2400 и 3600 dpi. Это позволяет применять манипулятор как для динамичных онлайн-шутеров и гонок, так и для более размеренных игр. Кроме того, устройством можно пользоваться для выполнения различных задач в офисных приложениях.

Форма мышки подойдет для правшей и левшей. Специальное покрытие soft-touch предотвращает скольжение мыши в руке. Модель весит 75 г. Это облегчает длительное использование и управление, например, в играх будет проще прицеливаться. Гаджет подключается к ПК с помощью 1,5-метрового кабеля USB.

Классический черный корпус мыши украшен подсвечиваемым изображением и имеет семицветную LED-подсветку.

Беспроводные мыши Оклик 770GW и 780GW

Модель «Оклик» 770GW обладает футуристичным дизайном в стилистике киберпанка и необычной формой со множеством граней и выступов. Внешний вид устройства дополнен многоцветной LED-подсветкой с возможностью отключения.

На манипуляторе расположено шесть кнопок, их ресурс рассчитан на 3 млн кликов. Разрешение оптического сенсора можно регулировать, выбирая различные значения: 1600, 2400 и 3600 dpi. Это позволяет настроить мышь под различные игровые сценарии, будь то экшены и спортивные симуляторы, где важна скорость реакции, или неторопливые однопользовательские RPG и игры в жанре интерактивного кино. Мышь обладает встроенным аккумулятором, позволяющим работать до 35 часов без подзарядки.

Возможность настроить разрешение, удобная форма, дополнительные кнопки – делают мышку устройством, подходящим для любых задач в офисном и игровом применениях.

Мышь «Оклик» 780GW отличается от предыдущей модели более лаконичным дизайном и по-геймерски агрессивной формой кнопок и корпуса. Манипулятор представлен в черном корпусе и снабжен многоцветной подсветкой логотипа и колеса прокрутки. У новинки также шесть кнопок с ресурсом до 3 млн нажатий. Чувствительность оптического сенсора можно настроить под себя. Доступные параметры – 1200, 2400 или 3200 dpi.

Мышки предназначены для правой руки и имеют удобный упор под большой палец. Это обеспечивает более надежный хват и поддержку запястья. Благодаря покрытию soft-touch оба устройства крепко лежат в ладони, а пальцы не скользят по их корпусу. У модели 770GW предусмотрены тефлоновые ножки для плавного и гладкого передвижения по любой поверхности.

Каждая из новинок подключается к ПК по радиоканалу 2,4 ГГц. В комплект входят компактный USB-ресивер и 1,5-метровый отсоединяемый зарядный кабель microUSB. Питание гаджетов осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора емкостью 500 мАч. С ним обе мыши способны работать до 35 часов без подзарядки.