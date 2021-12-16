TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества

Компания «МакЦентр» сообщает об открытии нового продуктового направления. В соответствии с соглашением, подписанным с компанией TourBox Tech Inc, «МакЦентр» стал официальным дистрибьютором продукции данного производителя на территории России. В продажу уже поступило устройство TourBox NEO, представляющее собой универсальный контроллер для работы в программах редактирования фото, видео и аудио контента. Контроллер имеет 14 полностью настраиваемых элементов управления, на каждый из которых можно назначать определенные действия. TourBox NEO совместим с операционными системами Windows 7 и выше, а также Mac OS 10.10 и выше.

TourBox NEO – это программируемый контроллер, предназначенный для работы в программах Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, Premiere Pro, а также многих других популярных приложениях. Благодаря возможности назначать любые функции программ на элементы управления, а также их сочетания, устройство позволяет значительно повысить эффективность работы и уменьшить количество повторяющихся рутинных действий. При работе с устройством можно использовать готовые наборы пресетов, скачивать пользовательские или создавать свои собственные. Все элементы управления контроллера ориентированы под левую руку, оптимально использовать TourBox NEO вместе с компьютерной мышью или графическим планшетом.

TourBox NEO

TourBox NEO подключается к компьютеру или ноутбуку кабелем через порт USB. Для его использования необходимо, чтобы на компьютере была установлена и запущена программа TourBox Console, которую можно бесплатно скачать с сайта разработчика. Контроллер совместим с операционными системами Windows 7 и выше, а также Mac OS 10.10 и выше. Устройство имеет интерактивную систему подсказок и тегов, с помощью которых всегда можно вспомнить важные настройки.

Корпус TourBox NEO выполнен из безопасного для здоровья Soft-touch пластика и имеет компактный размер и эргономичную форму. Контроллер имеет 14 полностью настраиваемых элементов управления: ручку, колесо, циферблат и 11 кнопок. Их можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Дополнительно к контроллеру можно приобрести удобный чехол, если планируется использование вне дома или частая перевозка.

Характеристики TourBox NEO

Устройство уже потупило в продажу и доступно по цене 13990 руб. Приобрести контроллер можно в интернет-магазинах Mccentre.ru и Ozon.ru.

О компании TourBox Tech Inc

Команда TourBox Tech Inc собралась в ноябре 2016 г. и сразу занялась созданием новых контроллеров, способных изменить принципы работы с фото и видео. Разработка с нуля первой версии TourBox заняла почти два года. В основу были положены высокие требования к качеству и удобству продукта. При производстве используются только первоклассные безопасные материалы, благодаря которым контроллер имеет длительный срок службы. Приложение TourBox Console имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс и позволяет контроллеру работать с широким спектром популярных программ. В октябре 2018 г. был запущен первый краудфайндинговый проект на Kickstarter. Он стал успешным и появилась первая коммерческая версия TourBox. В июле 2019 г. появилась обновленная версия контроллера - TourBox NEO, которая продается уже более чем в 50 странах по всему миру. Команда TourBox состоит из бывших технических специалистов Google, Autodesk, передовых разработчиков ПО, конструкторов и дизайнеров. Для улучшения пользовательского интерфейса и усовершенствования характеристик продукта компания регулярно привлекает к сотрудничеству ведущих фотографов, художников, дизайнеров, иллюстраторов и видеомонтажеров. В настоящий момент компания продолжает разработки и готовит к производству новую беспроводную версию TourBox Elite в 2022 г. Головной офис TourBox Tech Inc находится в городе Милпитас, штат Калифорния, США. Дополнительную информацию о компании и ее продуктах можно получить на сайте https://tourboxtech.ru.

О компании «МакЦентр»

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Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. «МакЦентр» занимается оптовыми и розничными продажами продукции компании, а также сервисом устройств Apple.

С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. – на территории Украины и Беларуси, а с 2017 г. – на территории США. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию и адаптацию устройств. За это время было представлено более 90 моделей устройств для чтения электронных книг под брендом Onyx Boox.

В 2016 г. «МакЦентр» стал эксклюзивным дистрибьютором продукции Airwheel Technology, а в 2018 г. – эксклюзивным дистрибьютором продукции Twitter на территории России. Компания осуществляет оптовые и розничные продажи, а также обеспечивает сервис устройств с брендами Airwheel и Twitter.

Дилерская сеть компании насчитывает более 500 партнеров по всей России, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Партнерами «МакЦентра» являются известные международные компании. Компания располагает собственной службой технической поддержки, являясь сервисным центром продуктов Apple, Onyx International, Airwheel Technology, Twitter и других.

В 2021 г. «МакЦентр» стал эксклюзивным дистрибьютором продукции TourBox Tech Inc, а в розничную продажу поступили контроллеры TourBox NEO.