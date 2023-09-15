Разделы

Техника
|

Наушники Tecno True 1 с активным шумоподавлением уже в России

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал продажи нового поколения полностью беспроводных наушников Tecno True 1 в России. True 1 — первые наушники Tecno, оснащенные функцией активного шумоподавления до 42 дБ. Наушники также выделяются кейсом из бархатистого материала Soft Touch, временем автономной работы до 45 часов и диапазоном звучания 18 Гц — 45 кГц.

Наушники Tecno True 1 имеют максимальную глубину шумоподавления до 42 дБ с шестью микрофонами, что позволяет исключить любые внешние шумы — например, оживленных улиц или станций метро. Благодаря разработкам аудио-лаборатории Tecno, наушники True 1 создают эффект вакуумной камеры, где нет никаких лишних звуков. С помощью оригинальной акустической настройки и диафрагмы повышенной плотности, True 1 воспроизводят высокие частоты до 45 кГц и басы до 18 Гц.

image001.jpg

Tecno True 1

True 1 могут работать до 45 часов с учетом подзарядки от кейса и до 6 часов без него. Футляр заряжается полностью за два часа, а от него наушники можно зарядить четыре раза. Зарядный футляр наушников True 1 представляет собой кейс-слайдер. Чтобы достать наушники, достаточно сдвинуть крышку одним пальцем, и так же ее закрыть. Кейс имеет покрытие Soft Touch.

Наушники могут переключаться между двумя устройствами, например, поставить музыку на паузу на смартфоне и плавно переключиться на видеозвонок на ноутбуке. True 1 также поддерживают приложение Audpub, которое может «смешивать» звуковые частоты в тех пропорциях, которые комфортны конкретному пользователю.

Наушники Tecno True 1 доступны в сети магазинов DNS за 6 999 руб.

***

Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне переходят на подержанные смартфоны. Новые для них слишком дорогие и одинаковые

Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше

Экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций Webinar заработала на ОС Astra Linux

МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще