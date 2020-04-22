Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена

Mail.ru Group открывает продажи «Капсулы» — умной колонки с голосовым ассистентом Марусей. Ограниченная серия появится в продаже 22 апреля 2020 года. Заказ можно оформить на странице продукта, а также в магазинах партнеров.

Продажи ограниченной серии «Капсулы» начнутся в онлайн-формате. Приобрести «Капсулу» можно в крупнейших онлайн-ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах М.Видео, Связного, Ростелекома, МегаФона.

«Несмотря на то, что в данный момент закрыты все офлайновые магазины наших ритейл-партнеров, мы все-таки приняли решение начать продажу нашей колонки», —сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group. — С одной стороны, продажи только в онлайн-формате — это вызов. С другой — нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня. Это хорошая возможность для полноценного знакомства и максимального использования. Мы надеемся, что кому-то наш продукт поможет пережить изоляцию — скрасить одиночество или, наоборот, занять детей, чтобы иметь возможность поработать».

Капсула будет стоить 7990 рублей, все покупатели получат в подарок шесть месяцев подписки на музыку «Вконтакте». Для всех, кто оформил предзаказ на сайте «Капсулы» до 21 апреля 2020 года, стоимость колонки составит 6990 руб. В день старта продаж таким пользователям поступит на электронную почту специальный промокод, который позволит им приобрести умную колонку на сайте «Капсулы» по указанной цене.

«Капсула» — первая умная колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки. Пользователь с аккаунтом «Вконтакте» сможет звонить всем, кто есть в его списке друзей в социальной сети.





Также «Капсула» тесно интегрирована с музыкальным сервисом «Вконтакте» — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей. Кроме того, «Маруся» умеет подбирать музыку: нейросеть для рекомендаций обучена на огромном массиве данных о прослушиваниях в крупнейшей социальной сети.

В «Капсуле» предусмотрены функции с элементами дополненной аудиореальности. При помощи колонки можно читать сказки и рассказывать истории, сопровождая их AR-эффектами. При чтении вслух определенных сказок, список которых мы регулярно пополняем, колонка подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку. Функция включается по команде: «Маруся, давай вместе почитаем сказку».

В колонке особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для Капсулы, мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. Вечером можно включить ночной режим, при котором низкие частоты звучат тише и колонка гарантировано не потревожит соседей.

Дизайн «Капсулы» минималистичен и визуально нейтрален, что позволит легко вписать колонку в любой интерьер. Динамики «Капсулы» покрыты акустической тканью особой фактуры, пропускающей звук без искажений. Боковые и верхняя части выполнены из пластика soft-touch. Умная колонка выпускается в двух цветах — белом и черном.

Умная колонка с голосовым ассистентом «Маруся» решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д-билетов, скажет какие фильмы идут в кино, расскажет забавный факт или цитату дня. Также Капсула интегрирована с системами умного дома: с её помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group в создании технологий для умного дома стали Ростелеком и Redmond.