«Оклик» 503M, 503MW – мыши с эргономичной формой и бесшумными кнопками

Бренд «Оклик» выпустил компьютерные мыши 503M и 503MW. 503MW поддерживает два способа беспроводного подключения. Благодаря этому модель подходит не только для ПК и ноутбуков, но и для планшетов, телевизоров со Smart TV и других устройств. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Сопряжение «Оклик» 503MW с другими гаджетами устанавливается как по радиоканалу 2,4 ГГц, так и по Bluetooth версий 3.0 и 5.0. Таким образом, манипулятор можно подсоединить одновременно к трем устройствам, например, к ПК, ноутбуку и умному телевизору. Чтобы переключаться между ними, достаточно нажать кнопку выбора режима на нижней поверхности мыши. В комплекте с новинкой идет универсальный ресивер USB Type-A/С. Он совместим как с компьютером, так и с мобильными девайсами. «Оклик» 503MW работает от одной пальчиковой батарейки, которая входит в комплект. 503M оснащена прочным 1,8-метровым USB-кабелем в оплетке. Она защищает провод от скручиваний и перегибов.

Модели оборудованы семью кнопками с ресурсом нажатий до 3 млн. Они отличаются очень тихим, почти незаметным кликом. Это пригодится тем, кто работает дома допоздна и не хочет мешать близким отдыхать.

Новинки не нуждаются в установке драйверов. Тем не менее, функциональные возможности мыши легко расширить, установив универсальную утилиту «Оклик» и запрограммировав дополнительные кнопки на необходимые вам команды.

«Оклик» 503MW получила оптический сенсор с пятиуровневым регулируемым разрешением. Доступны значения 800, 1200, 1600, 2000 и 2400 dpi. Модель подходит для большинства офисных задач, видеоигр, а также обработки фотографий и изображений на больших мониторах, когда важна высокая точность позиционирования курсора. 503M поддерживает четыре режима разрешения оптического сенсора: 1000, 1600, 3200 или 6400 dpi, подходит для графического дизайна и гейминга.

Слева на корпусе предусмотрен широкий упор для большого пальца: это делает хват более удобным. Покрытие soft-touch приятно на ощупь и исключает скольжение руки по корпусу манипулятора. Тефлоновые ножки эффективно снижают трение – гаджет двигается по любой поверхности плавно и гладко. Металлическое рифленое колесо прокрутки повышает точность управления и придает устройству благородный и элегантный вид. Манипулятор выполнен в черной расцветке и гармонично впишется в любой интерьер. «Оклик» 503M отличает полоска RGB-подсветки. Ее легко отключить кнопкой на нижней поверхности мыши.

***

«Оклик» — это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.