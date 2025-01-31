«Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации
Бренд «Оклик» представляет новую модель игровой мыши 900GMW с оптическим сенсором Pixart 3395, поддерживающим диапазон DPI от 1200 до 12000. Дополнительное программное обеспечение позволяет повысить DPI до 26000. Широкий диапазон точек на дюйм позволяет настроить чувствительность под любые задачи — от максимальной меткости в экшн-шутерах до быстрого реагирования в MOBA-играх. Повышенное ускорение до 50G фиксирует резкие движения, обеспечивая полный контроль за курсором. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».
Высокая частота опроса — до 1000 Гц — делает движения мыши плавными и точными. Такой показатель особенно ценен для тех, кто проводит за компьютером много времени и нуждается в оптимальной реакции при каждом нажатии. Ресурс в 50 млн кликов позволяет мыши выдерживать длительные игровые сессии, что будет полезно для заядлых геймеров.
«Оклик» 900GMW оснащена системой сменных панелей на магнитах. Стандартная панель обладает покрытием Soft Touch и препятствует скольжению руки. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот снижает вес устройства и улучшает естественную вентиляцию, что подойдет игрокам, предпочитающим ладонный хват.
«Оклик» 900GMW предлагает RGB-подсветку с девятью режимами, которые можно настраивать по яркости и скорости смены цветов, создавая уникальную атмосферу на рабочем месте или в игре.
Шесть программируемых кнопок позволяют настроить управление под любые сценарии. Программное обеспечение для настройки можно найти на сайте производителя.
Мышь имеет прорезиненное колесо прокрутки, а тефлоновые ножки делают движение мыши по любой поверхности плавным и предоставляют точность при каждом клике.
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«Оклик» 900GMW поддерживает проводное и беспроводное подключение через USB-A кабель, Bluetooth 5.1 или USB-ресивер. Беспроводная связь стабильна на расстоянии до 10 метров. В комплект входит USB-A – USB-C кабель с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром для минимизации помех при проводном соединении. Благодаря возможности переключения режимов мышь можно подключить одновременно к нескольким устройствам.
Li-ion аккумулятор гарантирует до 70 часов непрерывной работы без подзарядки, а время полной зарядки составляет 2 часа.
Модель «Оклик» 900GMW доступна в черном и белом цветах в сети магазинов «Ситилинк» и на всех маркетплейсах.