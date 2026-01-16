Получите все материалы CNews по ключевому слову
Amazon Shopping
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Amazon Shopping и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4543 2
|Snapchat 143 2
|Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
|Aviary 4 1
|Wattpad 6 1
|Samsung Electronics 10654 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
|Microsoft Corporation 25289 1
|Gen Digital - Avast Software 176 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 275 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
|Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
|The Guardian - Британская газета 384 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413108, в очереди разбора - 730401.
Создано именных указателей - 188796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.