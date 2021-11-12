«Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ

«Хайтэк-интеграция» представила комплексное решение для организации переговоров в любом офисе – кабину для совещаний Smartmeeting HQ. Благодаря современным мультимедиа решениям, конфигурация которых подбирается в зависимости от пожеланий заказчика, качественной звукоизоляции, регулируемому освещению и системе вентиляции, Smartmeeting HQ является подходящим решением для деловых встреч, аудио- и видеоконференцсвязи в условиях современного офиса типа Open Spaсe.

«Так называемых акустических капсул на рынке представлено достаточно много, но наша идея заключается в том, что мы предлагаем заказчику законченное решение, сделанное под насущные задачи. Это не просто акустическая кабина, а, по сути, полноценная переговорная, в котором присутствует вся необходимая для результативной работы инфраструктура», – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция».

В кабине для совещаний Smartmeeting HQ с комфортом могут разместиться до четырех человек, которым будет доступен комплекс современных средств мультимедиа при полном отсутствии внешних отвлекающих факторов, таких как офисный шум, невовремя обратившиеся коллеги, визуальные эффекты и пр. Другими словами, конференц-звонок или совещание не будет мешать офису, а офис не побеспокоит переговорщиков.

На сегодняшний день Smartmeeting HQ представлена в портфеле «Хайтэк» в нескольких вариантах, отличающихся техническим наполнением и ценой в диапазоне 2,5-4,3 млн руб. В максимальной конфигурации установлен следующий комплект оборудования: встроенный ПК типа nettop, с возможностью подключения по USB или HDMI (вывод презентаций и программных ВКС); профессиональная широкоугольная ePTZ веб-камера (Avaya HC020 либо ClearOne Unite 50 4K); система звукоусиления на основе потолочного микрофонного массива, процессора обработки сигналов с эхо- и шумоподавлением, и высококачественной двухполосной акустики (ClearOne); интерактивный сенсорный монитор 24” NexTouch (либо моноблок со встроенным ПК с Win10); система интегрированного управления на базе Crestron с тач-панелью (RGB-освещение, вентиляция, AV-оборудование) и датчиком присутствия; интерфейс для быстрого подключения своего ноутбука к мультимедиа системе кабины; SMART-остекление (Private Glass); панель бронирования переговорной со световой индикацией занятости (например, Bookо); беспроводная зарядка для смартфона встроенная в столешницу.

При желании набор компонентов может быть изменен как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от требований заказчика.

«В любом современном офисе, особенно если это Open Space, необходимы переговорные комнаты, но их оптимальное количество не всегда удается рассчитать правильно при планировании рабочих зон. Наше решение позволяет легко исправить этот недочет, предоставив сотрудникам современное решение, специально созданное для общения, – сказал Игорь Вайсблюм. – Кабина для совещаний Smartmeeting HQ отвечает самым взыскательным требованиям, отлично впишется в любой интерьер и станет полезным функциональным дополнением современного офиса».

Офисы Open Space – далеко не единственное место, где может быть востребованной кабина для совещаний Smartmeeting HQ. Ее можно использовать, например, в финансовых учреждениях (видеобанкинг, частное обслуживание клиентов по видеосвязи), для работы HR-подразделений в крупных компаниях (проведение очных и дистанционных интервью с соискателями), на входных группах предприятий с ограниченным допуском посетителей (проведение переговоров без входа на предприятие), на выездных мероприятиях (выставки, конференции, форумы), при организации дистанционного обслуживания населения в МФЦ и во многих других местах.