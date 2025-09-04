Получите все материалы CNews по ключевому слову
Носков Сергей
|04.09.2025
|Navicon и Ctrl2GO стали партнерами 1
|28.10.2024
|Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
|25.09.2024
|Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
|10.06.2024
|Ctrl2Go Solutions и «АналитиксХаб» объявили о партнерстве 1
|29.05.2024
|Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
|17.02.2015
|Всегда доступный ритейл: как не дать «упасть» информационной системе 1
|Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 2
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
|Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
|SoftPoint Data Cluster 3 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
|Баркетов Павел 6 1
|Томилов Александр 4 1
|Ватов Антон 1 1
|Пилипчук Виктор 1 1
|Кирьянова Александра 141 1
|Сердюк Владимир 11 1
|Гнатусин Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
|Gartner - Гартнер 3590 1
