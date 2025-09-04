Разделы

Носков Сергей


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Navicon и Ctrl2GO стали партнерами 1
28.10.2024 Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве 1
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве 1
10.06.2024 Ctrl2Go Solutions и «АналитиксХаб» объявили о партнерстве 1
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве 1
17.02.2015 Всегда доступный ритейл: как не дать «упасть» информационной системе 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Носков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 49 4
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 4
ХайТэк Интеграция 23 1
ХайТэк - Hi-Tech 214 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 56 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 1
Teradata - Терадата 216 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 1
SoftPoint - Кластерные технологии Софтпоинт 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Деловые Линии ГК 76 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3254 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 855 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2340 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12035 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21886 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4591 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21535 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6104 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2737 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
Баркетов Павел 6 1
Томилов Александр 4 1
Ватов Антон 1 1
Пилипчук Виктор 1 1
Кирьянова Александра 141 1
Сердюк Владимир 11 1
Гнатусин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Аудит - аудиторский услуги 2942 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8097 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Gartner - Гартнер 3590 1
