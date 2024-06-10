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Ctrl2Go Solutions и «АналитиксХаб» объявили о партнерстве

Российский разработчик программного обеспечения для цифровой трансформации промышленных предприятий Ctrl2Go Solutions (ООО «Кловер Групп») объявил о сотрудничестве с компанией «АналитиксХаб», специализирующейся на проектах в области консалтинга и внедрении решений по аналитике больших данных. Стороны планируют совместно реализовывать и продвигать проекты на базе продуктовой линейки Ctrl2Go Solutions.

Сергей Носков, коммерческий директор Ctrl2Go Solutions, отметил большой потенциал в совместной работе с командой «АналитиксХаб», имеющей многолетний опыт работы в корпорации Teradata: «Партнерство с «АналитиксХаб» – это показатель качества продуктов Ctrl2Go Solutions и старт амбициозных задач и совместных проектов. Специалисты компании отлично знают рынок, а объединение наших усилий расширяет возможности заказчиков и позволяет решать их задачи с наибольшей эффективностью».

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