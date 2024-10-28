Разделы

Цифровизация
|

Ctrl2GO Solutions и Wone IT договорились о партнерстве

Российский разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений для различных отраслей промышленности Ctrl2GO Solutions объявил о сотрудничестве с отечественным системным интегратором Wone IT. Сотрудничество позволит сформировать комплексное предложение для повышения эффективности промышленных предприятий на базе цифровых решений производителей. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Продуктовый портфель Wone IT пополнится интеллектуальной системой предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системой для управления производственными активами компании SmartEAM. Партнерство поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР и позволит изменить подход к управлению надежностью.

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы
Маркет

«Компания Ctrl2GO Solutions активно развивает партнерские отношения с компаниями, фокусирующимися на цифровизации российской промышленности. Сегодня мы наблюдаем значительный интерес к реализации проектов на отечественном программном обеспечении, поэтому мы уверены, что симбиоз амбициозных игроков ускорит технологический прогресс, основанный на аналитике и искусственном интеллекте», – сказал коммерческий директор Ctrl2GO Solutions Сергей Носков.

«Включение решений Ctrl2GO Solutions в наш портфель — это важный шаг для нас как интегратора. Теперь мы можем предложить клиентам передовые системы для управления активами и предиктивной диагностики. Эти технологии помогут нашим заказчикам оптимизировать обслуживание оборудования и повысить его эффективность. Наше партнерство - отличная возможность предложить рынку действительно востребованные решения», - отметил директор департамента Аналитики, больших данных и искусственного интеллекта компании Wone IT Антон Ватов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам

Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа»

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: