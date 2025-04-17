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Cloud.ru: 62% российских ИT-специалистов доверяют искусственному интеллекту как напарнику

Больше половины российских ИT-специалистов (62%) оценивают свой уровень доверия к ИИ как высокий. К такому выводу пришли аналитики провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru, поделившись итогами исследования в преддверии ежегодной конференции GoCloud. В онлайн-опросе приняли участие DevOps, тестировщики, разработчики, аналитики данных и представители других IT-специальностей разных уровней подготовки со всей России. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Доверие к ИИ как напарнику становится ключом к регулярному использованию технологии — более 70% ИT-специалистов применяют ИИ-сервисы как минимум раз в неделю. Больше всего ИИ доверяют разработчики ПО — 39% используют его ежедневно.

Исследование показало, что 46% опрошенных больше доверяют российским ИИ-сервисам, 31% испытывают одинаковое доверие к отечественным и зарубежным решениям. Также на доверие влияет отношение работодателя к технологии. Почти половина специалистов, в чьих компаниях активно поддерживают использование ИИ, оценили технологию наивысшим баллом по шкале доверия.

К активной поддержке относится, например, готовность работодателя оплатить специалистам коммерческий доступ к ИИ-сервисам. О том, что в их компании есть такая практика, сообщили 60% респондентов.

Основные сценарии взаимодействия с ИИ-сервисами среди ИT-специалистов — работа с кодом (73%), генерация текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерация изображений (24%).

Реже ИИ применяют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.

Большинство респондентов отмечают, что навыки работы с ИИ становятся все более значимыми на рынке труда. 70% опрошенных периодически встречают в вакансиях обязательное требование владеть навыками и инструментами ИИ, при этом 22% респондентов отметили, что встречают это требование регулярно.

Илья Королев, директор по стратегии провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Сегодня ИИ-сервисы окружают нас повсюду: помогают анализировать информацию, управлять бизнесом, разрабатывать новые программные продукты и просто решать повседневные задачи. Масштабировать внедрение ИИ-сервисов очень сложно без облака: технологической основы, которая делает искусственный интеллект доступнее. ИT-специалисты широко используют облачные сервисы и все больше работают в тандеме с ИИ: рабочая неделя не проходит без использования нейросети у 75% профессионалов. Наше исследование демонстрирует, насколько высок уровень доверия к ИИ в ИT-индустрии и что сотрудничество людей с машинами становится все более тесным».

Среди причин, по которым технология повышает уровень счастья — ИИ помогает респондентам работать быстрее и эффективнее, минимизирует усилия, избавляет от рутины, повышает чувство уверенности и комфорта, освобождая больше времени для профессиональной реализации и решения интересных мотивирующих задач. А также ИИ является неотъемлемой частью современной жизни и окном в будущее — но при этом по-прежнему остается новым и увлекательным инструментом.

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