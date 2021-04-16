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«Айди – технологии управления» обновила мобильную версию приложения «СЭДО.Documino»

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Айди – технологии управления» завершила обновление мобильной версии своего флагманского продукта – системы электронного документооборота Documino.

Решение получило ряд важных апгрейдов функциональности и интерфейса, соответствующих современным требованиям бизнеса к возможностям СЭД в мобильной версии для планшетов и смартфонов.

Ключевые рыночные тренды в этом направлении, определившие направление работ по проекту, заключаются в наличии у мобильных версий корпоративных ИТ-решений всех привычных черт широко распространенных пользовательских ИТ-продуктов – при сохранении функциональности десктопных версий.

Базовый список включает в себя интуитивные интерфейсы, поддержку различных платформ и устройств, эргономичность, высокую скорость отклика, обеспечение максимальной простоты поиска нужных данных и документов, а также их редактирования и ввода новой информации.

Совершенствование пользовательского интерфейса обновленной версии «СЭДО.Documino» было достигнуто за счет расширенных возможностей по персонализации настроек под задачи конкретного пользователя. UX-специалисты в проектной команде взяли лучшее из мира современных интерфейсов популярных мобильных приложений (WhatsApp, Telegram, Instagram и др.) и использовали определенные элементы их логики при обновлении.

Цель – максимально упростить процесс использования приложения без необходимости в специальном обучении пользователей, без возникновения у них ощущения «разрыва» между корпоративным и повседневным пользовательским опытом.

Помимо этого, существенное ускорение работы обновленного приложения «СЭДО.Documino» достигнуто через использование различных шаблонов (например, текст резолюции, замечания при отклонении документа и т.д.), поддержку групповых операций (однотипные действия для групп документов) и предлагаемых действий – автоматических подсказок дальнейших шагов по работе с документом при определенных сценариях работы.

Еще одно важнейшее улучшение в работе продукта – серьезный апгрейд поисковых механизмов, эффективность которых в обновленной версии теперь не отличается от аналогичных процедур в стационарной версии «СЭДО.Documino». Существовавшие ранее ограничения были продиктованы интерфейсными особенностями продукта, через оптимизацию эргономики они были сняты.

«Обновленная мобильная версия «СЭДО.Documino» стала еще более современной и удобной по всем параметрам. Мы верим в подход, при котором корпоративное приложение по простоте и эффективности работы не должно отличаться от обычных потребительских приложений. Исходя из этого реализован отказ от ксероморфизма в мобильной версии и достигнут высокий уровень удобства работы с ним. Дальнейшее развитие мобильной версии системы мы видим в наращивании скорости ее работы, расширении функциональности за счет добавления новых модулей параллельно с десктопной версией (например, работа коллегиальных органов компании), реализации поддержки квалифицированной электронной подписи», – сказал исполнительный директор «Айди – технологии управления» Михаил Егоров.

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