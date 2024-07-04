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«Россети Московский регион» перешли на российскую систему электронного архива проектно-сметной документации

Проект электронного архива проектно-сметной документации (АПСД) реализован в рамках цифровой трансформации и импортозамещения в компании «Россети Московский регион» для автоматизации процессов подготовки, согласования и утверждения исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Об этом CNews сообщили представители «АйДи – Технологии управления».

ПАО «Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, оказывающая услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электросетям на территории Москвы и Московской области. Общая территория обслуживания — 46,892 тыс. км². Число клиентов компании превышает 20 млн человек. Документооборот организации включает большое количество однотипных действий пользователей, и внедрение современной и гибкой системы позволило усовершенствовать процессы и повысить эффективность делопроизводства.

Для сохранения непрерывности производственных процессов из ранее используемой иностранной программы было перенесено более 8 тысяч проектов и свыше 60 тысяч документов. Помимо этого, документация, согласование которой не было завершено, была интегрирована с архивом проектно-сметной документации на отечественной платформе Documino, что позволило обеспечить непрерывность процесса подготовки документов по текущим проектам.

В ходе реализации проекта были разработаны интеграционные процессы, позволяющие получить справочные данные из внешних систем для автоматического наполнения карточек проектов. Это значительно сокращает количество ручных действий, выполняемых перед запуском проекта в работу.

Особенностью проекта стала интеграция двух систем: АПСД и личного кабинета проектировщика (ЛКП). АПСД используется для первичной загрузки и согласования исходно-разрешительной документации и её передачи в ЛКП для дальнейшей работы. ЛКП представляет собой внешнюю систему, в которой представители проектного института с рабочих мест могут загрузить документацию и передать её на согласование заказчику. В случае возникновения замечаний, проектный институт в личном кабинете получит автоматическое уведомление, где напрямую сможет с ними ознакомиться и направить исправленные документы в систему для повторного согласования.

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«Электронный архив проектно-сметной документации позволит значительно повысить эффективность работы с проектами и обеспечить более оперативное согласование и утверждение необходимых документов. Это важный шаг в совершенствовании системы управления проектами, повышения качества предоставляемых услуг и цифровизации в целом», — сказал и.о. директора департамента методологии и контроля капитального строительства «Россети Московский регион» Александр Простяков.

«Безусловно, этот проект можно расценивать как вызов, который мы приняли и справились. Несмотря на трудности, проектная команда эффективно решала сложные многоплановые задачи проекта и обеспечила значительный потенциал для дальнейшего развития и масштабирования системы управления проектами «Россети Московский регион», – сказала руководитель проектов компании «АйДи – Технологии управления» Оксана Бекетова.

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