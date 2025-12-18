VK Tech и id2 подтвердили совместимость VK HR Tek с ECM-платформой Documino

VK Tech и id2 объявили о совместимости модульной платформы VK HR Tek и ECM-платформы Documino. Интеграция обеспечивает единую цифровую среду для автоматизации сквозных кадровых процессов и управления связанными документами — от найма и адаптации до архивного хранения после увольнения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Техническая интеграция реализована на уровне API и предоставляет бесшовный обмен данными и документами между системами. VK HR Tek получает возможности Documino по структурированному хранению, версионности, полнотекстовому поиску и юридически значимому архивированию кадровых документов. В свою очередь, документы, инициированные в VK HR Tek (приказы, служебные записки и др.), автоматически передаются в Documino для обработки, контроля и хранения в соответствии с номенклатурой дел.

Ключевым результатом интеграции стало формирование единого защищенного цифрового досье сотрудника, включающего данные из VK HR Tek и связанные документы Documino. Это обеспечивает полноту информации, соответствие требованиям регуляторов и ускорение процедур аудита.

«Интеграция Documino с VK HR Tek создает уникальное для рынка предложение — полноценный HR-цикл в едином цифровом контуре. Бизнес-процессы, реализуемые в КЭДО, получают надежную документальную основу и систему архивного хранения корпоративного уровня от Documino. Это следующий этап в цифровизации кадровой функции, когда автоматизация процессов и управление документами становятся единым целым», — отметил старший исполнительный директор «АйДи-Технологии управления» Михаил Егоров.

«Интеграция VK HR Tek и Documino позволит компаниям сократить время обработки кадровых документов, исключить ошибки при передаче данных между системами и хранить все материалы в соответствии с требованиями регуляторов. В результате заказчики получают не только безопасный юридически значимый архив, но и ускорение ключевых HR‑процессов — от оформления приема сотрудника до отпусков и командировок», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.