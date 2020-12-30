«Айди – технологии управления» вошла в топ-50 поставщиков ИТ-услуг России

«Айди – технологии управления» вошла в ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке, подготовленный изданием CNews в рамках обзора «ИТ-услуги 2020».

Компания «Айди – технологии управления» заняла 49 позицию в итоговом рейтинге с выручкой – более 1 млрд рублей, за год она выросла на 18,2%. Всего доля от ИТ-услуг в общей структуре выручки компании составила 94,2%. Порог входа в рейтинг в этом году – 766 млн рублей.

В целом, по оценке аналитиков CNews, мировой рынок ИТ-услуг вырос на 5% до $1,05 трлн, в его структуре российский сегмент занимает около $5,57 млрд с темпами роста по итогам года в 8%.

Это хороший показатель на фоне динамики, например, Северной Америки, где рынок сократился на 5,2%. В других регионах мира он рос, но медленнее: на 5,5% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 7,6% в Китае.

Хорошую динамика в России эксперты связывают с развитием цифровизации экономики, повышением конкуренции между провайдерами и открытием новых сегментов рынка.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы рынок ИТ-услуг продолжит умеренный рост. Встряска 2020 года помогла лучше понять сильные и слабые места отраслей, рынков, компаний, что будет способствовать усилению системного подхода при дальнейшем развитии цифровизации бизнес-процессов.

«Удаленная работа, резкое повышение роли оптимизации корпоративной ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений, развитие электронного документооборота – сумма этих факторов станет «точкой невозврата» для развития бизнес-стратегий многих компаний. В целом мы фиксируем рост интереса крупных промышленных игроков к самым продвинутым digital-решениям и готовы предлагать им лучшие инструменты для развития в 2021 году», - сказал исполнительный директор «Айди – технологии управления» Михаил Егоров.