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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179939
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Дронов Виктор


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira 1
11.10.2012 Kaspersky Mobile Security научился тайно фотографировать похитителей смартонов 1
26.06.2012 Новый Kaspersky Mobile Security для Android: онлайн-платежи со смартфона теперь еще безопаснее 1
13.12.2011 «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатную облегченную версию Kaspersky Mobile Security для Android-смартфонов 1
10.06.2011 Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone: теперь с поддержкой Android 1
09.02.2011 «Лаборатория Касперского» представит новый Kaspersky Mobile Security 9 для Android и BlackBerry 1
26.01.2011 «Касперский» выпускает антивирус для Android 1
10.08.2006 Фишинг терроризирует интернет 1
08.02.2006 Защиты от спама не будет 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Дронов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5100 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 3
Microsoft Corporation 24987 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
VK - Mail.ru Group 3498 2
AOL Inc - America Online 1869 2
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Yandex - Яндекс 7968 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
PayPal 658 1
Yahoo! 3700 1
Google LLC 12040 1
Spamhaus 39 1
CYREN - Commtouch 27 1
Trend Micro 619 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 1
eBay Inc 1627 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1428 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 230 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13221 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8724 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4992 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24974 5
Кибербезопасность - Mobile security - Mobile device security 57 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7605 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2159 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4137 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1609 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8271 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1887 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4256 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7830 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3185 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3023 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5510 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16640 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5664 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11740 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13106 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12710 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 454 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1328 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15939 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1017 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12587 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9510 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
Google Android 14411 6
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 52 5
Nokia Symbian OS 1402 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5067 3
Google Play - Google Store - Android Market 3378 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 40 2
Apple iOS 8039 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 163 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Security Scan 11 1
Friendster - социальная сеть 42 1
Microsoft Windows 16053 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 635 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Касперский Евгений 326 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Альтовский Евгений 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 2
Испания - Каталония - Барселона 746 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17705 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Земля - планета Солнечной системы 10514 1
Африка - Африканский регион 3535 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3364 1
Нидерланды 3580 1
Европа Западная 1485 1
Европа 24467 1
Азия - Азиатский регион 5654 1
Нигерия - Федеративная Республика 324 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6616 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1696 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8348 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - Нигерийские письма - Афера 419 24 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 1
Blacklist - Чёрный список 650 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 1
Английский язык 6800 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4825 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 155 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 438 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1622 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6718 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 999 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2852 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3610 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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