«Худший редизайн в истории». Разработчики нарочно испортили интерфейс Trello, чтобы пересадить пользователей на дорогую Jira

Пользователи Trello возненавидели Atlassian за новый интерфейс, который оказался не очень удобным. Многие полагают, что у них отобрали комфорт пользования привычным сервисом, чтобы перевести их на аналогичный проект Jira, который тоже под контролем Atlassian. Только он стоит ощутимо дороже, что выгодно самой Atlassian.

Два сервиса, один разработчик

Компания Atlassian навлекла на себя гнев пользователей сервиса Trello, радикально изменив его интерфейс. Редизайн настолько не понравился пользователям, что может быть назван «худшим в истории технологий» (worst in tech history), пишет The Register.

Trello представляет собой облачную платформу для управления проектами как небольших групп, так и целых компаний. Этот сервис до недавнего времени был очень популярен по всему миру, в том числе и в России, пока Atlassian не поддержала санкции и не запретила россиянам пользоваться им. Такое же ограничение коснулось и Jira – более развитого аналога Trello, тоже находящегося под контролем Atlassian.

Atlassian приобрела Trello в 2017 г. заявив, что этот инструмент «укрепит лидерство Atlassian в обеспечении всех видов командной работы» (will expand Atlassian’s leadership in powering all types of teamwork) и дополнит Jira и заодно корпоративную Wiki-платформу Confluence.

Что произошло

Многие пользователи уверены, что новый интерфейс Trello нарочно сделан именно для того, чтобы пользователям было максимально неудобно им пользоваться. The Register пишет, что это может быть тайная попытка Atlassian принудить их к переходу на Jira, которая имеет привычный внешний вид, но стоит при этом дороже. Оба сервиса имеют бесплатные тарифы, но если рассматривать сетку платных тарифов, то Jira стоит минимум $7,53 за одного пользователя тогда как Trello – $5.

Christina Morillo / Pexels В мире существует множество заменителей Trello

Новый дизайн Trello дебютировал в последних числах мая 2025 г. и сразу был воспринят пользователями в резко негативном ключе. Апдейт внес самые разные изменения в стандартный облик сервиса – например, изменил расположение элементов всех основных элементов интерфейса на странице. Также поменялись шрифты и функции кнопок.

А некоторые возможности Trello и вовсе исчезли. Так, больше нет функции добавления комментариев карточкам.

Обсудить с единомышленниками

У Trello есть свое сообщество пользователей и специальный форум, где обсуждает все, что касается этого сервиса. В июне 2025 г., спустя две недели после редизайна, в нем появилась посвященная ему тема, которая быстро стала одной из самых популярных за последнее время. К моменту выхода материала в ней насчитывалось около 200 ответов, и авторы постов не скрывали своего раздражения по поводу нового облика Trello.

«Новая версия действительно ужасна», – написал один из пользователей, получив массу одобрительных ответов от других участников сообщества.

«Ненавижу новый формат. Не могу дождаться инструкций по возвращению к старому», – заявил другой пользователь.

Нашлись и те, кто уверен, что Atlassian роет себе могилу. «Я говорю это с максимальным уважением к команде Trello, но этим обновлением вы раздражаете многих людей и сами обрекаете себя на неудачу», – говорится в посте еще одного участника беседы.

Проблема с принятием пользователями нового дизайна Trello оказалась настолько масштабной, что быстро вылилась за пределы внутреннего сообщества. Случившееся весьма активно изучают на Reddit, где, в числе прочего, даже опубликовано «Открытое письмо руководству Trello» (Open letter to Trello leadership). Его автор – пользователь под псевдонимом mnmacguy, и в нем он дал довольно резкую оценку нововведениям в интерфейсе сервиса.

Тайные помыслы Atlassian

В ветке обсуждения обновления Trello менеджер по продукту Atlassian Виктор Дронов (Victor Dronov) попытался вступиться за нововведения. Он ответил разгневанным пользователям, заявив: «Мы меняем Trello, чтобы он стал совершенно другим продуктом» (We are changing Trello to become an entirely different product).

Попутно Дронов предложил всем перейти на Jira для совместной работы в команде и управления продуктом, и это моментально привлекло внимание пользователей. Теперь они уверены, что Atlassian нарочно ухудшила интерфейс Trello, чтобы переманить клиентов на Jira.

Один из пользователей Reddit заметил , что Atlassian «решила модернизировать инструмент, превратив его в приложение для управления персональными задачами, и намеренно усложняет работу команд с ним, а также предлагает этим командам перейти на оригинальное приложение компании для управления проектами Jira, которое дороже Trello и потребует от команд меньшей продуктивности для освоения другой системы».

Он добавил также, что это частое явление, когда крупная корпорация приобретает продукт, аналогичный ее собственному. «В конечном итоге они превращают дочернюю компанию в канал сбыта своего основного продукта», – добавил он (they eventually turn the subsidiary into a sales channel for their main product).

Учиться у худших

Среди участников обсуждения нашлись и те, кому новый дизайн пришелся по нраву, но они были в очевидном меньшинстве. Клиент Atlassian Стивен Уилсон (Stephen Wilson) написал: «Это обновление, пожалуй, одно из худших за последние пять лет, а возможно, и за всю историю технологий, что весьма разочаровывает» (this update is arguably one of the worst in the past five years, and possibly in tech history, which is quite disappointing).

Пользователи начали сравнивать то, что натворила Atlassian с Trello, с худшими примерами редизайна различных сервисов и приложений. В частности, они припомнили историю с Windows 8 и ее новым плиточным интерфейсом, который оказался настолько плох по версии всего мира, то ныне эта операционка считается одной из самых неудачных у Microsoft.

The Register также привел в пример редизайн мессенджера Skype, который тоже продвигала Microsoft. Это, в числе прочего, привело к закрытию данного сервиса, который существовал с 2003 г.