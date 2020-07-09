Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн»

Step Logic модернизировала ИТ- и инженерную инфраструктуру компании «Утконос Онлайн».

Компания «Утконос Онлайн» основана в 2000 г. и является крупным игроком российского рынка e-grocery. Сегодня существующие логистические мощности позволяют доставлять более 16 тыс. заказов в сутки. С запуском фулфилмент-центра «Кубинка» в Санкт-Петербурге и «Волковский» на севере Москвы общая производительность компании увеличится до 32 тыс. заказов.

С целью развития бизнеса, роста числа обрабатываемых заказов и повышения качества обслуживания клиентов в 2018 г. компания приняла решение о строительстве фулфилмент- центра «Север» в г. Солнечногорск Московской области общей площадью 61,5 тыс. м2, в который вошли склад и административный комплекс, а также собственный ЦОД.

В настоящий момент каждый комплектовщик, работающий в ФЦ «Север», проходит до 27 км за день. Для повышения скорости сбора заказов, создания систем автоматического комплектования и онлайн передачи данных о складских остатках в учетные системы, Step Logic развернул беспроводную локальную вычислительную сеть с бесшовным роумингом и резервированием. Сложные условия – металлические стеллажи, высокие полки, постоянно изменяемый состав товаров – потребовали создать вычислительную сеть на основе более 600 шт. точек доступа и контроллеров. Выбирая наиболее оптимальную модель внесения изменений и возможностей превентивно реагировать на сбои системы, логичным решением было заложить программно-определяемую сеть на базе продуктов компании Cisco Systems.

Особое внимание было уделено системе контроля и управления доступом, которая за счет интеллектуальных сервисов аутентификации и профилирования гарантирует подключение к сети только легитимных и доверенных устройств. Задача усложнялась наличием, помимо простых компьютеров и принтеров, большого количества устройств узкоспециализированного назначения – терминалы, весы, сканеры и т.д. Полученные профили позволили сформировать гибкую матрицу доступа, обеспечивающую принцип назначения минимальных прав.

Были решены вопросы, связанные с защитой периметра, сегментированием внутренней сети, детектированием угроз 0-дня, выявлением аномалий и предотвращением вторжений.

Особенностью проекта в части реализации инженерной инфраструктуры ЦОД стало применение ВIM-технологии и CFD-моделирования как на этапе планирования и подготовки проектных решений, так и в ходе реализации проекта для верификации инженерных решений. Это позволило увязать все подсистемы, минимизировать ошибки и издержки на реализацию, вносить с минимальными усилиями изменения в проектную документацию и на 50% сократить время на проектирование и монтажные работы.

Step Logic обеспечил сетевую связность между двумя площадками для осуществления плавной миграции сервисов и серверов из ФЦ «Бутово» в новый ЦОД «Север». Компании «Утконос Онлайн» требовалась качественная связь, так как в этот момент оба склада продолжали работать параллельно (заказы онлайн-магазин принимает и обрабатывает в режиме 24х7).

Компанией «Утконос Онлайн» было принято решение о вынесении части клиентских сервисов на изолированную площадку во внешний ЦОД, и к концу 2019 г. работы были завершены, создана надежная защищенная сетевая инфраструктура для связи всех территориально-распределённых объектов с возможностью дальнейшего расширения.

В начале 2020 г. началась модернизация ИКТ-инфраструктуры ФЦ «Бутово», работа которого была полностью приостановлена в 2019 г. Перезапуск склада запланирован на осень 2020 г.

По оценке компании «Утконос Онлайн», в конце марта на фоне введенного режима самоизоляции спрос вырос более чем в 3 раза. Примерно на 30% выросло количество товаров в одном заказе, что дополнительно увеличило нагрузку на имеющиеся логистические мощности компании. Чтобы удовлетворить резко возросший спрос, «Утконос Онлайн» в кратчайшие сроки открыл дополнительный ФЦ «Мосрентген», а уже в июне арендовал еще один ФЦ – «Волковский». Оба склада требовали экстренного подключения к существующей ИТ-инфраструктуре.

Построенная Step Logic ИКТ-инфраструктура позволила компании «Утконос Онлайн» оперативно наращивать мощности и подключить к ней новые площадки, постоянно улучшая качество обслуживания клиентов.

Сегодня «Утконос Онлайн» – это 6 площадок с защищенными каналами связи, отказоустойчивыми центрами обработки данных и единой гибкой инфраструктурой.

«В современном бизнесе необходимо с каждым днем успевать все больше. Именно ИТ – неотъемлемая часть бизнес-модели, фактор, влияющий на прибыль компании. Созданная инфраструктура позволит нашим ИТ-службам эффективно поддерживать растущую сеть компании, мгновенно реагировать на изменения, улучшать сервисы и обслуживание клиентов, сохранять лидерство на рынке», – сказала Мария Артамонова, ИТ-директор компании «Утконос Онлайн».