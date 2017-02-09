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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие Борисоглебск РЭП комплекс радиоэлектронного подавления

СОБЫТИЯ

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09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» 1
11.08.2016 Разработка ОПК проверит боеготовность комплексов РЭБ за 10 минут 2
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
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