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МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила сеть LTE в центре Курска и в ряде микрорайонов города. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации оборудования средние значения скорости увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты установили новое телеком-оборудование, в результате чего скорость LTE выросла в центре города на пересечении улиц Можаевская и Володарского, на Центральном рынке, в частном секторе, прилегающем к улице Бочарова. Скорость увеличилась в государственных учреждениях, школах, детских садах, торговых центрах и магазинах. МТС также прокачала сеть для жителей Железнодорожного округа, конноспортивной школы, парка Патриот, Курского хладокомбината, ТЦ «Европа» на Хуторской.

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«Центр Курска и Центральный рынок – самые оживленные локации нашего города с плотным автомобильным трафиком. Куряне активно пользуются мобильным интернетом, и нагрузка на сеть постоянно возрастает. Поэтому мы продолжаем развивать сеть LTE, чтобы жители могли с удобством пользоваться многочисленными возможностями нашей экосистемы», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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