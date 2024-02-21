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В 2023 г. курский бизнес стал в пять раз чаще использовать цифровые решения для контроля удаленных объектов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Курской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в пять раз чаще обращаться к системам видеонаблюдения и контроля удаленного доступа по сравнению с 2022 г. При этом инвестиции компаний в данные цифровые сервисы выросли также в пять раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую долю пользователей систем видеонаблюдения составляют курские агропредприятия (70%), на втором месте – промышленные компании (20%). Цифровой сервис здесь необходим для контроля периметра объектов, отслеживания пересечения границ, перемещения транспорта. При этом использование умных камер помогает обезопасить от несанкционированного доступа с помощью системы распознавания лиц и номеров автомобилей. Аналитика формирует статистику данных с видео, чтобы компания при необходимости могла скорректировать рабочие процессы. Все это позволяет следить за соблюдением производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращать экстренные ситуации.

«Курским предприятиям важно вести учет сотрудников, отслеживать перемещения, предотвращать несанкционированное проникновение на объекты. При этом делать все в автоматическом удаленном режиме. Так, крупное агропромышленное предприятие установило несколько десятков умных камер по всей своей территории, датчики дистанционного контроля и удаленного мониторинга автопарка. Есть запросы и на сложные цифровые проекты — до установки облачного видеонаблюдения с использованием видеоаналитики, внедрения интернета вещей, кибербезопасности и искусственного интеллекта», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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