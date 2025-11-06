Разделы

МТС предложила курянам усилить сигнал в труднодоступных локациях с помощью мини-базовых станций

МТС сообщила о запуске услуги по предоставлению в пользование мини-базовых станций для частных клиентов Курской области. Продукт обеспечит уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции были доступны только юридическим лицам, но теперь услугой могут воспользоваться и частные клиенты.

Мини-базовые станции позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи – например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Чтобы использовать мини-базовую станцию, необходимо оставить заявку на сайте МТС. После оформления документов на место выезжает специалист компании, который устанавливает мини-базовую станцию в помещении заказчика. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а при необходимости его увеличить специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть. Оборудование передается пользователю без возможности самостоятельного перемещения с адреса первоначальной установки. После окончания пользования абонент возвращает оборудование в МТС.

«Мы видим, что запросы пользователей сегодня выходят далеко за рамки традиционной связи, а комфортный и стабильный интернет стал необходимостью в самых разных жизненных ситуациях. Сочетание компактности и эффективности в мини-базовой станции позволяет закрыть «белые пятна» в зоне уверенного приема. Особенно когда мы говорим о современном городе с плотной застройкой и сложной инфраструктурой, где даже технические особенности и архитектура зданий могут стать барьером для связи. Поэтому запуск мини-базовых станций для частных клиентов – это не просто технологическое обновление, это важная веха в развитии персонального цифрового комфорта для курских пользователей», – отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi-роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия. Все, что необходимо для подключения станции – наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Продукт МТС обеспечивает уверенный приём сигнала в зоне его действия, при этом если пользователь перемещается в зону обслуживания «общей» сотовой сети оператора его мобильное устройство автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.

