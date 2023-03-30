ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области

ГК «Астра» продолжает наращивать свое присутствие в различных регионах, чтобы способствовать максимально эффективному и быстрому ИТ-импортозамещению в российских организациях. В рамках прошедшего в Омской области круглого стола, посвященного развитию информационных и коммуникационных технологий, а также подготовке «цифровых кадров», был подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством региона и компанией-разработчиком. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон в сфере использования отечественного ПО, подготовки и развития специалистов соответствующей квалификации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Вместе с представителями региональных министерств и руководством вендора в мероприятии участвовали ректоры ключевых вузов области. В ходе встречи обсуждались актуальные на сегодня вопросы: переход на российский софт, ускорение процесса цифровой трансформации, а также насыщение рынка компетентными кадрами, способными максимально эффективно использовать импортонезависимые технологии. Потребность в таких специалистах, по прогнозу Минцифры, к 2024 г. составит от 700 тыс. до 1 млн человек. В Омской области в рамках проекта «Кадры для Цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» уже идет системная подготовка: на текущий момент прошли обучение и получили необходимые компетенции более 12,5 тыс. человек, в числе которых преподаватели, госслужащие и др. Вместе с этим в цифровую трансформацию региона активно включаются представители ИТ-бизнеса, напрямую заинтересованные в высококвалифицированных кадрах.

Понимая, что вопрос обучения таких специалистов имеет стратегическое значение, ГК «Астра» несколько лет активно сотрудничает с образовательными организациями различных регионов. Изучение ОС Astra Linux включаются в учебные программы, аудитории оснащаются рабочими местами на базе российской платформы, преподавателям предоставляется информационная и методическая поддержка, возможность пройти авторизованное обучение и т.д. В число партнеров вендора в Омской области входят Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Омский государственный университет путей сообщения и Омский государственный технический университет. Вузы станут участниками программы «Астра-стипендия», ориентированной на талантливых студентов по направлениям подготовки информатики и вычислительной техники, математики и механики, электроники, радиотехники и систем связи, компьютерных и информационных наук. Цель программы – стимулировать молодежь к выполнению проектов и проведению исследований в актуальных для компании областях, поощрять их академические успехи и оказывать поддержку в получении востребованных компетенций в сфере ИТ.

«Технологический и цифровой суверенитет – это задача, которую поставил Президент России Владимир Путин. О поддержке ИТ-отрасли и важности развития этого направления и скорости перехода на российский софт говорит и вице-премьер Михаил Мишустин. На фоне пристального внимания к ИТ-отрасли и создания для нее возможностей в России цифровая миграция проходит, можно сказать, ударными темпами. Но вместе с тем есть дефицит кадров. Эту проблему решаем в том числе вместе с вузом и ключевыми ИТ-компаниями», – сказал первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

«У нас резко вырос спрос на «айтишные» специальности: более 10 человек на место. Есть запрос на специальность у молодых людей. И потребность в высококвалифицированных специалистах. В университете принимаем все меры, чтобы готовить профессионалов, тем более нам нужны кадры как для себя, так и для экономики, и обеспечения технологического суверенитета страны. Без цифровых технологий мы уже не сможем жить», – отметил ректор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Овчаренко.

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«Нам нужны профессионалы, готовые к разработке и внедрению отечественных ИТ. Для того чтобы получать таких специалистов, нам необходимо их создавать. Мы готовы инвестировать свои знания и средства в создание высокоэффективной системы подготовки кадров. Именно Омская область как наш многолетний партнер демонстрирует наличие хорошей школы подготовки на уровне как среднего, так и высшего образования. Мы видим заинтересованность регионального правительства в развитии этого направления», – сказал заместитель генерального директора ГК «Астра» Юрий Соснин.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.