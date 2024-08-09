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Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad

Российский поставщик программных решений «РуПост» (входит в «Группу Астра») и разработчик интеллектуального ПО для управления бизнес-процессами Directum завершили серию тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Directum RX и WorksPad. Разработчики убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum.

WorksPad устроен по принципу клиентского супераппа: в нем реализованы все бизнес-функции, которые требуются корпоративному пользователю. WorksPad включает полноценный клиент электронной почты, контакты, календари, сетевые папки, офисный пакет и браузер. Здесь же реализованы доступ к внутренним источникам данных компании и синхронизация файлов по модели корпоративного Dropbox — между всеми устройствами сотрудника.

Совместимость продуктов Directum с отечественным супераппом-контейнером WorksPad помогает российским компаниям строить свою работу обособленно от зарубежных продуктов, быстрее решать бизнес-задачи, обеспечив достаточную защиту корпоративной информации.

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Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum: «Мобильные устройства и информация на них всегда требуют особого внимания и специальных решений. Защищенное корпоративное пространство в изолированном периметре — ключевой фактор успеха компании в условиях цифровой трансформации. Совместимость продуктов поможет множеству компаний и организаций построить свой защищенный стек мобильности».

Михаил Геллерман, генеральный директор компании «РуПост»: «Повышение производительности работы сотрудника за счет мобильных решений постепенно становится и трендом, и осознанной потребностью на современном рынке труда в России. Заказчикам нужны решения, способные обеспечить гладкий переход на устойчивые к санкциям продукты без снижения привычного функционала: непрерывную удаленную работу, удобный доступ к корпоративным данным и приложениям с планшетов, которые при этом соответствуют высоким стандартам защиты информации и личных данных сотрудников. Задача WorksPad — предоставить для этого удобные инструменты. Использование их в связке с интеллектуальной системой Directum RX расширит возможности бизнеса в создании импортонезависимой корпоративной инфраструктуры».

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