Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и iOS и серверной части программного комплекса WorksPad 5.4.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

При подготовке нового релиза мобильного клиента WorksPad разработчики добавили возможности по кастомизации приложения в соответствии с предпочтениями пользователя. Речь идет о таких новых функциях, как настройка свайпов в почте, возможность выбора отдельных почтовых папок для получения push-уведомлений о входящих письмах, а также на повышении безопасности и стабильности работы приложения. Теперь пользователь устройства, работающего под управлением Android и iOS, может настроить реакцию программы на свайп в списке писем, удалить выбранное сообщение, отметить его флагом, переместить в другую папку или изменить в нем отметку о прочтении. Выбор конкретных папок для получения уведомлений доступен только на почтовом сервере под управлением Microsoft Exchangе или RuPost и при наличии серверной части WorksPad не ниже 5.4.0.

Аутентификация в приложении WorksPad 1.3.0 стала более безопасной. Реализована поддержка одноразового кода на основе алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password Algorithm). В соответствии с параметрами безопасности, настроенными администратором сервера WorksPad 5.4.0, мобильный клиент потребует от пользователя ввести код из приложения-аутентификатора. Двухфакторная аутентификация может потребоваться как при первичном запуске WorksPad, так и при входе после длительного перерыва в использовании мобильного приложения.

Существенно расширились возможности поиска – он стал более структурированным. Нужное письмо можно найти по адресу отправителя, словам в поле «Тема», тексту в теле письма. Настройка поиска также позволяет осуществлять его только по вложениям или по конкретным папкам. Благодаря реализации таких функций работа с почтой в WorksPad приближается к возможностям настольного клиента RuPost Desktop.

Появилась возможность сохранять письма в EML-формате, а затем отправлять адресатам в виде вложения. Об этом просили многие заказчики, в компаниях которых в качестве стандарта корпоративной переписки используется пересылка связанных писем в виде вложений.

Из новых функций «Календаря» в Android-версии WorksPad 1.3.0 следует отметить различные стили отображения для принятых, отмененных и других событий. Как в Android-, так и в iOS-версиях приложения теперь можно создавать встречу с выбранным контактом. Пользователи Android-устройства смогут распаковывать 7z-архивы. Во встроенном браузере Android-версии WorksPad 1.3.0 реализована поддержка самоподписанных сертификатов.

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Обновления серверной части WorksPad 5.4.0 частично связаны с новыми задачами клиента WorksPad 1.3.0. Это поддержка выбора почтовых папок для получения пользователем push-уведомлений, новая политика «Автозавершение сессии при бездействии пользователя», а также двухфакторная аутентификация. Администратор сервера WorksPad 5.4.0 настраивает подключение одноразового кода (TOTP) для каждого пользователя и регистрирует для него секретный ключ в приложении аутентификаторе.

«Мы продолжаем активно двигаться вперед в развитии безопасного мобильного рабочего места WorksPad, наращивая темпы и собирая в команду лучших специалистов. Современным корпоративным пользователям требуется комплексное решение, настраиваемое в соответствии с личными предпочтениями, адаптированное к мобильной работе, объединяющее все привычные функции почты, календаря, адресной книги, включающее в себя браузер, средства для работы с офисными документами и т. д. Мы постоянно запрашиваем и получаем обратную связь от наших заказчиков, чтобы воплощать их пожелания в новых версиях супераппа WorksPad», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «РуПост».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.