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На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ

Российские производители программного обеспечения «Ред софт» и «Тесис» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и комплексного решения для междисциплинарного моделирования FlowVision 3.13. Тестирование проводилось в целях реализации программы импортозамещения информационных технологий на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

FlowVision используют инженеры в кораблестроении, атомной энергетике, авиастроении и космонавтике. Это российское комплексное решение для конструкторов, инженеров и технологов для моделирования трехмерных течений жидкости и газа, теплопереноса, горения и химических реакций. FlowVision позволяет решать междисциплинарные задачи и эффективно использовать вычислительные ресурсы рабочих станций и суперкомпьютеров. FlowVision зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 2504).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«На данный момент на “Ред ОС” работают сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти более 50 регионов страны. Операционную систему активно используют госкорпорации, в том числе на объектах КИИ. Ее популярность обусловлена высокими стандартами безопасности, удобством в использовании, а также развитой экосистемой, которая предоставляет среду для решения самых разных задач. FlowVision – еще один импортонезависимый инструмент, доступный в “Ред ОС”, который позволит инженерам КИИ беспрепятственно и качественно выполнять свою работу», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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Цифровизация

«В релизе FlowVision 3.13 мы полностью переписали пре-постпроцессор, чтобы все модули нативно работали в Linux без использования стороннего ПО, например, такого как Wine. Так как FlowVision часто применяется на объектах КИИ для проектирования и виртуальной отработки изделий, нам необходимо убедиться в совместимости с популярными отечественными ОС. Один из первых тестов мы провели совместно со специалистами “Ред софт” и подтвердили совместимость новой версии FlowVision 3.13 c “Ред ОС”. Теперь российским инженерам доступна полностью отечественная среда моделирования и инженерных расчетов» – отметил Сергей Курсаков, генеральный директор «Тесис».

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