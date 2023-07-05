Дистрибьюторская сеть «Росатома» приблизит российские цифровые продукты к отечественным и зарубежным потребителям

Компания «Росатома» «Русатом – цифровые решения» (РЦР) приступила к построению дистрибьюторской сети для представления на рынке своих цифровых продуктов. Работа стартует с обеспечения доступности потребителям флагманского ПО госкорпорации – системы инженерного анализа и математического моделирования «Логос». РЦР заключила ряд рамочных соглашений с партнерами и приступает к активному продвижению этого программного продукта на российском и зарубежном рынках. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

РЦР формирует широкую дистрибьютерскую сеть для реализации лицензий. Кроме того, будет организована техническая поддержка для пользователей системы «Логос» силами специалистов компании-разработчика.

«Создание широкого канала дистрибуции для инженерного пакета «Логос» – логическое продолжение работы с этим цифровым продуктом. Несмотря на то, что это ПО совсем недавно вышло на российский рынок, мы видим его большой потенциал и перспективы. Особенно важно, что разработчики «Логоса» внимательны к обратной связи от потребителей, адаптируют продукт под конкретные потребности заказчиков, постоянно обновляют программный пакет, расширяя его функционал и дополняя новыми модулями», – отметил генеральный директор «Русатом – цифровые решения» Александр Вибе.

В рамках обеспечения цифровой технологической независимости «Логос» активно используется не только в атомной энергетике, но также на более чем ста предприятиях высокотехнологичных отраслей российской экономики. Вместе с тем, планы ускоренного роста экономики требуют построения более эффективной и удобной системы взаимодействия промышленных потребителей с производителями цифрового продукта.

«На сегодня целый ряд российских промышленных и научных организаций пользуются различными модулями «Логоса», но нам надо сократить путь, который проходит этот продукт от разработчика до предприятия, упростить его, сделать максимально гибким и прозрачным - удобным для производственников. Только так можно рассчитывать на ускорение импортозамещения ПО САЕ-класса в различных отраслях», – сказал Александр Вибе.

Создаваемая дистрибьюторская сеть позволит, в первую очередь, оптимизировать маркетингово-логистические мероприятия, направленные на продвижение «Логоса» на рынки – как внутренний, так и зарубежные: значительно упростятся и сократятся сроки прохождения процедуры внедрения ПО, обучения пользователей, оказания технической поддержки.

«Серьезным конкурентным преимуществом САЕ-системы «Росатома» «Логос» является возможность учитывать при ее использовании запросы конкретных предприятий. Дистрибьюторская сеть позволит расширить сообщество пользователей, что повлечет повышение качества продукта. Кроме того массовое внедрение «Логос» существенно повысит эффективность цифровизации предприятий и в целом ускорит процессы импортозамещения в данном классе ПО», – отметил исполнительный директор по математическому моделированию «Русатом – цифровые решения» Дмитрий Фомичев.

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Развитие цифровых продуктов «Росатома» осуществляется в рамках обеспечения цифрового технологического суверенитета российской промышленности. САЕ-система «Логос» в настоящее время не только является базовым продуктом в проекте импортозамещения индустриального ПО данного класса, но также является конкурентоспособным предложением для зарубежных потребителей. «Росатом» заявил об амбициях продвижения «Логоса» в качестве независимого ПО на международный рынок, и дистрибьюторская сеть станет одним из инструментов данной работы. Ранее в рамках ПМЭФ-2023 директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева отмечала, что для успешного продвижения российских информационных технологий на международный рынок следует создавать альянсы крупных отечественных промышленных компаний и ИТ-разработчиков, что обеспечит совместное развитие и вывод на глобальный уровень конкурентоспособных российских цифровых продуктов.

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Система математического моделирования и инженерного анализа «Логос» (относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ) создан на основе многолетних разработок госкорпорации «Росатом». В настоящее время состоит из пяти модулей «Логос аэро-гидро» - для моделирования процессов в воздушной и водной средах, «Логос тепло» - для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов. «Логос прочность» – для решения статических и динамических прочностных задач, «Логос гидрогеология» – для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде, «Логос платформа» - для интеграции единую платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от различных российских разработчиков. В 2022 г. созданы международные (англоязычные) версии представленных выше программных модулей для экспорта в страны СНГ и ряд дружественных стран. Применяется в высокотехнологичных отраслях включая авиа-, судо- и машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику, индустрию новых материалов, сферу строительства крупных инфраструктурных объектов и пр. Является полностью отечественной разработкой позволяет предприятиям избежать внешних рисков, связанных с возможными изменениями рыночной политики зарубежных поставщиков сопоставимых решений. Прошел многолетнее тестирование в рамках атомной отрасли при решении самых ответственных задач, требующих высокого качества и точности расчетов, обеспечения безопасности сложнейших инженерных систем и сооружений. Модуль

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ПО класса САЕ (Computer-Aided Engineering) предназначено для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Позволяет при помощи расчетных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.

Госкорпорация «Росатом» — технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.